セブン-イレブンを日本に持ち込んだ鈴木敏文氏が5月18日、心不全のため93歳で死去した。

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鈴木氏は中央大学を卒業後、東京出版販売（現トーハン）を経て、1963年にヨーカ堂（現イトーヨーカ堂）に中途入社した。

視察で米国を訪れた際、現地で成長していたコンビニ業態に着目。商店街が発達する国内では「時期尚早」と反対論も根強かったが、ヨーカ堂社長・伊藤雅俊氏の理解を得て、セブン運営元の米サウスランド社とライセンス契約を締結。74年に豊洲でセブンの国内1号店を出店した。酒屋を改装した店舗で、当初の品ぞろえは米国の店舗を参考にした。最初に売れたのはレジ横のサングラスだったという。鈴木氏は78年、セブン-イレブン・ジャパンの社長に就任した。

70年代当時から、おにぎりやおでんを販売。おにぎりは家庭で作るものとされていたが、時短需要を狙った。店舗展開では一定地域に集中的に出店する「ドミナント戦略」で物流効率を上げた。

フランチャイズ（FC）展開により国内店舗数は93年に5000店舗を達成し、2003年に1万店舗を超えた。ファミリーマートやローソンもセブンと同時期に1号店を出店したが、現在のセブンの店舗数は約2.2万店であり、1.6万店のファミマ、1.5万店のローソンを大きく引き離す。

既存店の平均日販も約70万円と、同60万円未満の他2社に差をつけている。

「セブンは鈴木氏自ら弁当を試食するなど、食品の開発に力を注いできた。他社より高単価の商品が多く、安売り路線ではないため日販が高い。PB（プライベートブランド）は廉価品という印象が強いが、鈴木氏主導のもと、『セブンプレミアム』は質を重視した」（コンビニ業界関係者）

91年には経営難に陥った米サウスランド社を子会社化。鈴木氏はセブンでの功績が認められて92年にイトーヨーカ堂の社長に就任、持ち株会社化を経て、05年にセブン＆アイHDのCEOに就いた。

コンビニは成功続きだったが、ヨーカドー事業は90年代から規模を縮小し、05年に取得したそごう・西武の百貨店事業も再建できなかった。

「ヨーカドーと百貨店の衰退は郊外型モールやユニクロの台頭で、上層階の衣類が売れなくなった影響が大きい。コンビニとのシナジー（相乗効果）が小さい百貨店の買収は当時から疑問視する意見もあった。『自分なら再建できる』という自負があったのだろう」（流通業界関係者）

鈴木氏は16年、自身が提案したセブンの井阪隆一社長の退任案が伊藤家に否決されたことを受け、グループの経営から退いた。セブン＆アイはその後、ヨーカドーや百貨店事業を売却したが、ライセンス契約を含むと国内外でコンビニ10万店超を展開する。

特にアジアでは日本のセブンを模倣して成長したチェーンも多く、鈴木氏の功績は計り知れない。

（山口伸／ライター）