「常に断固たる措置をとる用意がある」

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1ドル=160円の節目突破から一夜明けた9日午前、片山さつき財務相は市場牽制の常套句を繰り出した。しかし、口先介入の効果は表れない。足元を見透かされているからだ。総額11兆円を投じた為替介入から2週間足らずで、もう一段の米国債売りにつながる所業をトランプ政権が容認するわけがない。ジリジリとする中、日銀がついに追加利上げすると報じられた。インフレに拍車をかける円安は是正されるのか。

日銀は15日からの金融政策決定会合で、政策金利を現在の0.75％程度から1.0％程度に引き上げる見通し。利上げは昨年12月以来、4会合ぶり。1.0％の政策金利は1995年以来31年ぶりの高さだ。

■日銀OBらが援護射撃

アベノミクスの片棒を担ぎ、異次元緩和で日本経済をおかしくした黒田東彦前総裁が「中立金利の1.5％前後まで上げなきゃいけない」と触れ回っているのは神経を疑うが、植田和男総裁の2代前にあたる白川方明元総裁もNHKの取材に「現在の経済あるいは物価と、金利水準について見合っていない」と指摘。「もう少し早く金利は引き上げるべき」と苦言を呈した。2011年の大規模な為替介入を指揮した中尾武彦元財務官もまた、時事通信の取材に「持続的に円安を是正するには金融政策の修正が必要だ」と強調している。

「学者出身でひ弱な植田氏はインフレ増税歓迎の高市政権に首根っこをつかまれ、物価対策が急務と理解しながら主体的に動けない。一方、円安修正を求める米政府はシビレをきらしている。日銀OBらを総動員し、利上げを既定路線化すべく援護射撃した格好です」（金融関係者）

決定打はどうあれ、家計を逼迫させる行き過ぎた円安は手当てされるのか。経済評論家の斎藤満氏はこう言う。

「結論から言うと、追加利上げしても円安は止まりません。中東情勢の緊迫化による原油高騰から3カ月が過ぎ、ECB（欧州中銀）はインフレ退治にカジを切り、11日の理事会で政策金利を2.25％程度に引き上げる公算大。FRB（米連邦準備制度理事会）による6月のFOMC（連邦公開市場委員会）は16日から。ウォーシュ新議長体制となって初会合のため、現状維持の見通しではあるものの、年内の利上げは高確率で見込まれています。つまり、主要国との金利差は縮まらない。利上げ幅を0.5％程度に広げて金利プレミアムをのせ、速いペースで引き上げでもしない限り、円安にブレーキはかかりません」

日本円はもはや「ババ」。経済無策のツケはキャピタルフライトする余裕のない庶民に回る。

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