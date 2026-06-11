『惡の華』第10話 “春日”鈴木福、“佐伯”井頭愛海の言葉をきっかけに“常磐”中西アルノとの関係に変化
鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第10話が11日深夜に放送される。
【写真】不穏な笑顔の佐伯（井頭愛海）『惡の華』第10話より
本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運命的な出会いを経て複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく姿を活写。ドラマでは原作の中学編と高校編、そして未来へと続く話を描き出す。
■第10話あらすじ
常磐（中西アルノ）が書く小説の主人公にかつての自分の姿を重ねる春日（鈴木）。彼の“続きが見たい”という熱い想いに、常磐は小説を書き進めようと決意する。心を通わせ始めた2人。その帰り道、常磐と一緒にいた春日は佐伯（井頭愛海）と偶然再会し、連絡先を交換する。
春日と佐伯は後日、改めて会うことになり、お互いの近況を報告。その中で春日は佐伯から「仲村さん（あの）の代わりにあの子も不幸にするの？」と言われる。そこから常磐との関係に変化が生まれる。
ドラマ『惡の華』は、テレビ東京系にて毎週木曜深夜24時放送。
【写真】不穏な笑顔の佐伯（井頭愛海）『惡の華』第10話より
本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運命的な出会いを経て複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく姿を活写。ドラマでは原作の中学編と高校編、そして未来へと続く話を描き出す。
常磐（中西アルノ）が書く小説の主人公にかつての自分の姿を重ねる春日（鈴木）。彼の“続きが見たい”という熱い想いに、常磐は小説を書き進めようと決意する。心を通わせ始めた2人。その帰り道、常磐と一緒にいた春日は佐伯（井頭愛海）と偶然再会し、連絡先を交換する。
春日と佐伯は後日、改めて会うことになり、お互いの近況を報告。その中で春日は佐伯から「仲村さん（あの）の代わりにあの子も不幸にするの？」と言われる。そこから常磐との関係に変化が生まれる。
ドラマ『惡の華』は、テレビ東京系にて毎週木曜深夜24時放送。