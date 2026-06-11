ニュース番組『わたしとニュース』に「FIFTYS PROJECT」代表の能條桃子氏が出演。その際、皇室数の減少をめぐる議論に対する視聴者からのコメントを受け、自身の思いを語る場面があった。

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番組ではこの日、皇室数の減少問題とそれに伴う皇室典範の改正について取り上げた。これを受けて、視聴者からは「決めるの遅くない？」「価値観は時代とともに変わっていくもの」といったコメントが寄せられた。

このコメントに対し、能條氏は同意しつつ「かつての側室が無くなったのだって、時代の変化。（女性が結婚後も皇室に残った場合の夫や子どもの身分をどうするかや女性・女系天皇の議論など）他のことをどうするのかを話さなきゃいけないということ」と語った。

さらに、議論の最後に能條氏がモヤモヤすると発言していたことを受け、「そりゃモヤモヤは収まらない」というコメントが寄せられると、次のように返した。

「スカッと晴れる方がやっぱり気持ち悪いのかなというのもある。ある意味、人権が制限されている人たちの話をすることになってしまっているので…」

当事者である皇族の声を聞くことができない状況で他人が制度を話し合うことの不健全さや、伝統を続けるためにはどこかを変えなければいけない点について、能條氏は当事者の心境をおもんぱかり、次のように締め括った。

「やっぱり子どもができる・できないは、本当にコントロールできることではない。それを議論の真ん中に置かれた時に、当事者はしんどいだろうなと思う」

（『わたしとニュース』より）