NEWS＆M!LK、『ぐるナイ』史上初の場外戦 5番勝負「脱脂粉乳にしてやる！」「体を張って無事で帰ってこれます？」
NEWS（小山慶一郎、加藤シゲアキ、増田貴久）とM!LK（佐野勇斗、塩崎太智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が、きょう11日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54）に出演し、「NEWS vs M!LKアイドル対決」を行う。
【表紙カット】麗しい表情で…M!LK・山中柔太朗
今回は、現在ゴチメンバーである増田率いるNEWSと、佐野率いるM!LKが、番組史上初の場外戦へ。NEWSとM!LKのメンバーが全員集合で、アイドルのプライドをかけた5番勝負に挑む。中岡創一（ロッチ）が、立会人を務める。
NEWSはそれぞれがドラマやバラエティ番組でも活躍する結成23年のベテラングループ。M!LKは昨年、紅白歌合戦にも出場し、結成12年でノリにのっている。M!LKは5人、NEWSは3人のため、岡村隆史（ナインティナイン）がNEWSチームに加入。増田は「1個も負けないよ」、加藤は「経験値が違う」と意気込むのに対し、山中は「若さ、勢いで勝てるかな！」、塩崎は「僕ら基本息上がんないっすよ、若いんで」と応戦。果たして勝つのは実力派のベテランか、若さと勢いの新星か。
1回戦の「体張り障害物リレー」では、佐野が「体を張って無事で帰ってこれます？」と挑発するも、増田は「厳しい障害を乗り越えてきた経験がある」と一蹴。小山、山中はアメ玉探しで衝撃の顔面白塗りになり、加藤と佐野はハードルで華麗な跳躍を見せる。増田、塩崎は足つぼマットで苦痛に号泣。最後は全員で大繩飛びにチャレンジする。
2回戦の「常識問題クイズ」では、各チーム1人が風船に入り、風船が割れる前までに解答する。風船に入った吉田はその巨大さに絶句。それぞれに高学歴メンバーがいる中、 「小4までしか勉強していません」という増田。常識力で勝つことはできるのか。山中は特技を披露するも苦戦。増田vs山中の一騎打ちになるのか。世代を超えた出題に一同困惑し、中岡が「メチャクチャ面白い」と言いながらも何やら不満気な様子を見せる。
3回戦は「アドリブ演技対決」。数々のドラマに出演してきた増田と佐野が対決。佐野は「僕も朝ドラ出させてもらっていますし」と挑発する。そして、ここで「呼ばれた理由がわかりました」と中岡が参戦。しかし、まさかの展開に戸惑いを見せる。
4回戦は巨大バルーンボールに1人が入り、相手チームのボウリングピンを倒す「人間ボウリング」。「先輩方がこの格好（ボウリングのピン）してるのめっちゃ面白いですね」と笑う吉田に加藤が「脱脂粉乳にしてやる！」とあおり返す。
5回戦は、それぞれのおしゃれ番長である増田と山中が、クセ強アイテムで「コーデバトル」に挑む。NEWSのライブの衣装を10年以上担当する増田は「ファッションが僕を愛してる」と豪語。一方、M!LKの衣装担当の山中は、増田への意外な思いを語る。それを聞いた増田は「負けるわけにはいかない」と張り切る。
【表紙カット】麗しい表情で…M!LK・山中柔太朗
今回は、現在ゴチメンバーである増田率いるNEWSと、佐野率いるM!LKが、番組史上初の場外戦へ。NEWSとM!LKのメンバーが全員集合で、アイドルのプライドをかけた5番勝負に挑む。中岡創一（ロッチ）が、立会人を務める。
1回戦の「体張り障害物リレー」では、佐野が「体を張って無事で帰ってこれます？」と挑発するも、増田は「厳しい障害を乗り越えてきた経験がある」と一蹴。小山、山中はアメ玉探しで衝撃の顔面白塗りになり、加藤と佐野はハードルで華麗な跳躍を見せる。増田、塩崎は足つぼマットで苦痛に号泣。最後は全員で大繩飛びにチャレンジする。
2回戦の「常識問題クイズ」では、各チーム1人が風船に入り、風船が割れる前までに解答する。風船に入った吉田はその巨大さに絶句。それぞれに高学歴メンバーがいる中、 「小4までしか勉強していません」という増田。常識力で勝つことはできるのか。山中は特技を披露するも苦戦。増田vs山中の一騎打ちになるのか。世代を超えた出題に一同困惑し、中岡が「メチャクチャ面白い」と言いながらも何やら不満気な様子を見せる。
3回戦は「アドリブ演技対決」。数々のドラマに出演してきた増田と佐野が対決。佐野は「僕も朝ドラ出させてもらっていますし」と挑発する。そして、ここで「呼ばれた理由がわかりました」と中岡が参戦。しかし、まさかの展開に戸惑いを見せる。
4回戦は巨大バルーンボールに1人が入り、相手チームのボウリングピンを倒す「人間ボウリング」。「先輩方がこの格好（ボウリングのピン）してるのめっちゃ面白いですね」と笑う吉田に加藤が「脱脂粉乳にしてやる！」とあおり返す。
5回戦は、それぞれのおしゃれ番長である増田と山中が、クセ強アイテムで「コーデバトル」に挑む。NEWSのライブの衣装を10年以上担当する増田は「ファッションが僕を愛してる」と豪語。一方、M!LKの衣装担当の山中は、増田への意外な思いを語る。それを聞いた増田は「負けるわけにはいかない」と張り切る。