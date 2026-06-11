NEWS＆M!LK、『ぐるナイ』史上初の場外戦 5番勝負「脱脂粉乳にしてやる！」「体を張って無事で帰ってこれます？」

NEWS＆M!LK、『ぐるナイ』史上初の場外戦 5番勝負「脱脂粉乳にしてやる！」「体を張って無事で帰ってこれます？」