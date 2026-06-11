もっと社交的になりたい。ネガティブ思考を直したい。怒りっぽい自分を変えたい――そう思って何度も試みてきた。しかし哲学者ショーペンハウアーは、その努力の前提そのものに疑問を投げかける。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』から人生のヒントを探る。

「性格は変えられる」という前提を、疑ってみる

自己啓発書を読み、セミナーに通い、毎日日記をつける。

今度こそ変われると信じて行動する。

しかし気づけば、また同じパターンを繰り返している――

そんな経験を持つ人は、決して少なくないはずだ。

ショーペンハウアーはこの「繰り返し」を、意志の弱さではなく、人間の本質的な構造の問題として捉えている。

性格が幸福を左右する最重要の要素であるとすれば、その性格を根本から変えることは、人間には不可能だというのが著者の見立てだ。

私たちは「自由意思」で動いているわけではない



人間は自身の自由意思に従って行動していると錯覚しているが、実際には自身の性格に支配されているのだ。人間は生まれてから死ぬまで、自分が嫌う性格を捨てることができず、同じことを繰り返す人生に幻滅することになる。 人間の幸福を左右する最も重要な要素が性格であるとすれば、個人が自身の性格を変え、新しい人間に生まれ変わることは不可能となる。人間は自身の自由意思に従って行動していると錯覚しているが、実際には自身の性格に支配されているのだ。人間は生まれてから死ぬまで、自分が嫌う性格を捨てることができず、同じことを繰り返す人生に幻滅することになる。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』（カン・ヨンス 著）より

自分で選んで行動しているという感覚は、 じつは「錯覚」かもしれない。

ショーペンハウアーによれば、私たちは性格という見えない枠の中で動いているに過ぎない。

自由意思だと思っていたものが、実は性格に支配された必然的な行動だった――

この視点は、自分を責め続けてきた人にとって、少し息が楽になる言葉かもしれない。

「同じことを繰り返す人生への幻滅」という言葉も、重く響く。

変われないのは怠慢ではなく、人間という存在の構造的な限界なのだという見方だ。

これは諦めではなく、「変わらない自分」を責めることをやめるための、哲学的な根拠ともなりうる。

「変えられないもの」と、どう向き合うか

性格が変えられないとすれば、何が残るのか。

ショーペンハウアーが向かう先は、諦めではなく「受け入れること」だ。

自分の性格を変えようとするエネルギーを、自分の性格を理解し、うまく付き合うことに向け直すこと。

それが、この哲学の示す現実的な出口だ。

怒りっぽい自分を「直す」のではなく、怒りが出やすい状況を避ける。

内向的な自分を「変える」のではなく、内向的であることを活かせる場を選ぶ。

「なりたい自分」を目指すより、「今の自分」をよく知ることの方が、幸福に近い道かもしれない。

今日から試すなら、「変えられない自分」を責めることをやめ、「今の自分の性格」を一つ観察することだけでいい。