「news every.」の森圭介キャスターが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。10日のテーマは、「雨の日対策“うっかり”注意」です。

■傘も高騰…“長く使える”ビニール傘も

7日、関東でも梅雨入りしたとみられるということです。関東の平年の梅雨明けは7月19日ごろだといい、1か月以上、雨の季節ということになります。

この梅雨の時期に欠かせないのが傘です。しかし、物価高の波で傘の価格も高騰しています。

総務省の小売物価統計調査のビニール傘を含まない東京23区の傘の平均価格では、2016年は1347円だったのが、去年は2081円と10年で700円以上も値段が上がっているということです。

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傘が高くなっているので、今まで以上に大事に長く使いたくなるのではないでしょうか。

ビニール傘は、使い捨てや壊れたら捨てるという風に使う人もいるかもしれません。その意識を払拭したいと開発された傘があります。

一見普通のビニール傘ですが、傘の骨など通常は金属の部分が全てプラスチックでできています。雨の日に使うため金属だとさびる部分も出てきます。この傘はさびることがなく、破れても張り替えが可能なため、長く使えるといいます。

全てプラスチックのため、中東情勢によるナフサの供給不安の影響が出るか、今後注視していると話していました。

■“両手が自由”傘ハンドルホルダーも 便利な雨グッズ

他にも雨の時期に便利なグッズがあります。

都内にある雑貨店ではこの時期、雨グッズの需要が増えているということです。今年から販売を始めたのが、とても軽い折りたたみ傘です。Lサイズで卵1個分と同じくらいのおよそ67グラムだといいます。

他にも、ぬれた傘をさっと収納できるはっ水生地の傘カバーもあります。折りたたみ傘だったら袋をコンパクトに、長い傘でも袋を伸ばせる2WAYになっています。また、肩にかけられるひもがついているということで、両手も自由になるということです。

雨が降った後、電車やお店の中で服をぬらしたくないということで、今人気のグッズだそうです。

100円ショップでも雨グッズに力を入れているといいます。例えば、傘の持ち手部分にハンドルホルダーを装着して腕にひっかけると、手で傘をにぎることなく他の荷物も持てるというものもあります。

■「傘さし運転」などで青切符も どういうケースで？

今年から注意しておきたいポイントがあります。

今年4月から導入された自転車の交通違反に反則金を科すいわゆる“青切符制度”です。

警察庁によると、「傘さし運転」や「傘スタンドをつけての運転」で悪質で危険な場合は、「青切符」の対象になることがあるということです。

「青切符」を交付された場合、「傘さし運転」「傘スタンドをつけての運転」どちらも反則金5000円または3000円の支払いが必要になります。

指導や警告で終わるケースがほとんどだということですが、例えば小さい子どもの列に突っ込みそうになったなどの「悪質で危険なケース」の場合は、「青切符」を切られることもあり得るため、注意が必要です。

■レインウエア着て自転車“危険感じた”36％

自転車と傘の組み合わせで注意したいことはまだあります。

閉じた傘を自転車にかけた状態での走行も危険です。その危険な状況を再現した映像があります。傘を手にかけたままの状態で自転車を運転すると、前輪に傘が巻き込まれ転倒してしまいました。

レインウエアを着て自転車に乗るという人もいるかもしれません。レインウエアも注意が必要です。

国民生活センターによると、自転車運転時にレインウエアを使用する人に対してアンケートを行ったところ、36％の人が危険を感じ、5％の人が実際にけがをしたということです。

レインウエアがチェーンなど駆動部に巻き込まれることや、フードが深く周りが見えないことも考えられるといいます。

風の強い日は使用しないことや、ウエアのフードを視界が遮られないように調節するなど注意が必要です。