セ・リーグのペナントレースは阪神、ヤクルト、巨人の三つ巴の争いとなっていきそうな気配だ。とりわけ、若手の躍動が目立つのが巨人。昨年のドラフト1位2位コンビが期待通りの活躍を見せて「新人王」候補と目されるなか、ここへ来て6月に絶好調なあの野手も名乗りを挙げている。

【写真】「かわいい」と評判も、原辰徳氏も絶賛する「新人王」候補のイケメン選手

今季のセ・リーグ新人王争いは、開幕から巨人のルーキー投手2人が引っ張る形となっていた。ここまで9試合に先発して5勝4敗、防御率2.98の成績を収めているドラフト1位の竹丸和幸と、救援として22試合に登板し、初登板から16試合連続無失点という球団新人最長記録を樹立して防御率1.40をマークしているドラフト2位の田和廉だ。

そもそもNPBにおける新人王（最優秀新人）の選考資格には、海外のプロ野球リーグに参加した経験がないこと、支配下選手に初めて登録されてから5年以内であること、前年までの1軍実績が「投手なら30イニング以内」「打者なら60打席以内」という条件がある。

「ここへ来て、竹丸・田和を猛追いしているのが、巨人・浦田俊輔です。プロ2年目ですが、昨年、1軍での通算打席数が『60打席ぴったり』だったため、実は今季も有資格者。おそらくは、首脳陣が打席数を“調整”していた可能性が高く、それだけ首脳陣やフロントが2年目の大化けに期待を寄せていたということでしょう。浦田は4月こそ打率1割7分1厘と苦しんでいましたが、5月に3割をマークすると、6月はここまで打率4割5分5厘と打ちまくっている（6月9日時点）。新人王でそこまで重視されているわけではないものの、出塁率と長打率を足し合わせた指標・OPSは現在.635という驚異的な数値を叩き出しています」（スポーツ紙記者）

何より、浦田はその圧倒的な足の速さでファンを魅了している。6月7日時点でリーグトップタイとなる15盗塁をマークしており、失敗はわずかに1回。このままのペースを維持できれば、巨人の選手としては2011年の藤村大介以来となる「盗塁王」のタイトル獲得も十分に狙える位置にいる。

原辰徳氏も「必要な存在」と絶賛

6月2日に東京ドームで行われたオリックス戦でも、浦田は8番・ショートでスタメン出場し、2打席連続のライト前安打を放つ大活躍を見せた。この試合の特別ゲスト解説を務めた元監督の原辰徳氏は「私もこのチームに非常に必要な存在だと思いますね。足もあるし、守備もいい。バットのヘッドが簡単に返らないバッターは、いいバッターなんです」と、そのしぶとい打撃技術と姿勢を大絶賛。また、辛口で知られる野球評論家の江本孟紀氏も「なかなか面白い存在」とその実力を認めるなど、球界OBからも熱い視線が注がれている。

「これまでの傾向として、新人王の選考では先発投手の勝利数が重視されるケースが圧倒的に多かった。救援の田和は初登板から素晴らしいピッチングを続けていますが、まだ勝ち試合での登板が少なく、ホールドポイントがそれほど伸びてくる気配はない。そのため、現時点では5勝をマークして先発ローテを守る竹丸が依然として有利な状況にあるのは間違いないでしょう。しかし、もし浦田が打率を.270まで上げて盗塁王のタイトルを獲得するようなことになれば、大逆転する可能性は十分にあります」（スポーツ紙デスク）

他球団を見渡せば、中日・櫻井頼之介、DeNA・篠木健太郎、ヤクルト・廣澤優、広島・持丸泰輝、そして阪神・福島圭音や立石正広といった面々がライバルとして名前を連ねているものの、現在のところ成績やチームへの貢献度を見ても竹丸や浦田の活躍には及んでいない状況だ。

「巨人では、キャンプから非凡な打撃センスを見せつけ“育成の星”と呼ばれた平山功太も一時は3割近い打率を残して新人王の有力候補に数えられていましたが、残念ながら怪我で離脱。早期復帰し、戦列に戻ってくれば再び浦田や竹丸らの強力なライバルとして新人王争いに加わりそうです」（同前）

若手を育成、起用した阿部前監督の功績

まさにチーム内が「新人王候補だらけ」という巨人だが、こうした若手を積極的に起用し、一軍の舞台で戦えるレベルまで辛抱強く育て上げた阿部慎之助前監督の功績は極めて大きい。

「特に浦田は、4月に調子が悪かっただけに、当時の阿部前監督が一軍に帯同させ続け、スタメンや代走で我慢強く起用し続けたことが今の大化けに繋がっています。勝ちながら育成するという難題を背負いながら戦った種まきがあったからこそ、現在の橋上体制下で一気に花開いたと言えますね」（別のスポーツ紙記者）

ネット上でも《竹丸、田和、浦田に、ケガから戻ってくる平山までいるとか、今年の巨人は新人王候補が多すぎる》《浦田がこのまま打って盗塁王を獲得したら新人王の可能性も十分ある》といった期待の声が多く上がっている。チーム内でのハイレベルな切磋琢磨は、そのままV奪還への大きな原動力となりそうだ。