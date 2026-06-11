フリーの小野寺結衣アナウンサーが、復職した人気女子アナとのツーショットを公開した。

小野寺アナは１１日までに自身のインスタグラムを更新。「復職した乃蒼に報道フロアで会えてハッピー 思えば高校の留学機関も、大学も一緒。大学在学中はお互いＺＩＰに出ることになり、担当コーナーも一緒。お互い紆余曲折あって 今は日テレニュースでまた一緒 長〜いお付き合いです」（原文ママ）と記し、大学院で災害報道の研究をするために２０２３年５月から日本テレビを休職し、今春復職した岩本乃蒼アナとのツーショットをアップ。

「この前も乃蒼の家でタコパ 関西人の本番たこ焼きは最高だったでぃ」とつづった。

この投稿には「ＺＩＰを思い出しました」「素敵なツーショット」「ふたりともキレイ」などのコメントが寄せられた。

現在、日本テレビ系「日テレＮＥＷＳ２４」、フジテレビ系「めざまし８」などに出演中の小野寺アナ。岩本アナは慶大の同級生で、在学中に「ＺＩＰ！」（日本テレビ）にレギュラー出演したが、岩本アナは同番組の木曜・金曜レギュラーだった。姉・麻衣さんは元日本テレビアナウンサーで、０６年に元巨人監督の高橋由伸氏と結婚した。