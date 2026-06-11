数多くのサスペンスドラマや刑事ドラマで主役を務めている俳優の内藤剛志さん（71）にインタビュー。警察に関わる役を演じる上での極意など俳優・内藤剛志さんの知られざる素顔を深掘りしました。



劇場版『旅人検視官 道場修作』（6月12日公開）で、主人公で定年退職した元警視庁検視官・道場修作を演じている内藤剛志さん。作品は、亡き妻のノートに記された、妻が愛した俳句ゆかりの地を巡る旅に出た主人公が、その旅先で事件に巻き込まれる人気ドラマシリーズを映画化。ドラマシリーズでは登場しなかった亡き妻を南果歩さんが演じ、里見浩太朗さんや柄本明さんたち豪華俳優陣が出演しています。

――出演されている俳優の方々がとても豪華ですが、共演されていかがでしたか？

プロデューサーさんにお願いしたのは、テレビシリーズでやっていないことの1つに“自分より年上の人から叱られる”はないんです。上の位置から「だめじゃないか道場」みたいなことが僕はしたかったんです。柄本明さん、里見浩太朗さん、前田吟さんのお名前は、その方々にお願いしたいということも含めて申し上げた記憶があります。やっていないことの1つだったから面白かったですね。

――亡き妻を演じた南果歩さんとの撮影はいかがでしたか？

今回は亡くなった妻の役なんですけども、そういう役柄としてたくさんやっているんです。映像的な記憶みたいなのがあるんです顔を見ると。（作品では）過去の僕の中のイメージとしているんです。撮影の日は、僕はそこに行っています。彼女がしゃべっている相手は昔の道場ですから、現場にちゃんとスーツを着ていって検視官だったころこんなんであろうなって格好をして相手はしています。

■2時間サスペンス “主役を目指すモチベーション”

――“2時間サスペンス”とは、どのような存在ですか？

主役を目指すというわかりやすいモチベーションあるんですね。2時間ものの場合って。出始めは、犯人の役をやっていて、いつか刑事であったり、弁護士であったり、コントロールする役を目指せるっていう意味で、なるべくいい役をやりたいという単発の主役って感じだったら2時間ものって（目標が）見えやすい位置にあったような気がするんですね。

――多くの作品で警察に関わる役を演じていますが、心がけていることはありますか？

台本だと普通の言葉で書いてあるけど本番で敬語でしゃべっていたりします。このシリーズでも後輩の鑑識の人としゃべるときって結構敬語に直していますね。やわらかい声で話そうとか声のトーンを上げよう、下げようとかそういうふうに思っているわけじゃないです。

■俳優人生の原動力「芝居が好き」

10歳から活動をスタートさせたという内藤さんは、1994年から放送されたドラマ『家なき子』で主人公の父親役を演じて注目されました。その後、『千と千尋の神隠し』などで声優を務めるなど幅広く活躍。近年では、数々の刑事ドラマで主役を務めています。

――ターニングポイントになった作品を教えてください

『家なき子』は、名前が大きく出たことであったりとか俳優人生としてチェンジしていく場所はいくつかあった気がします。全員のスタッフが大事だからそれぞれに思いが強くあります。

――第一線で活躍し続ける原動力とは？

芝居が好きなんでしょうね。そこに尽きると思います。誰かと趣味の話をするとないんです。映画を見ていたいとか本を読んでいたいとか自分の仕事周りのことになるからそこが一番じゃないですかね。好きだからやっているところだと思いますけどね。

――いろいろな場所を訪れる作品にちなんで、好きな旅先はありますか？

沖縄なんです。20代のころに沖縄出身の役が多かったんです。それでロケで行くようになりまして、この映画の最中も5日間休みがあったんです。4日間沖縄にいました。おだやかな気持ちになって次にっていうのがあるから、7月後半くらいから沖縄に行こうと思っています。