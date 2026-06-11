今日6月11日は北海道から九州にかけては日差しが届きますが、天気の急な変化にご注意ください。北海道や東北では午後は所々で雨や雷雨になりそうです。関東も内陸部を中心に雨雲や雷雲が発達するでしょう。北陸から中国地方も午後はにわか雨や雷雨の所がありそうです。落雷、竜巻などの激しい突風、ひょう、急な強い雨にご注意ください。

急な雷雨に注意

今日11日は北海道から九州にかけて日差しが届くでしょう。梅雨入りしている関東から九州も梅雨の中休みとなりそうです。





ただ、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響で、午後は大気の状態が不安定になるでしょう。北海道や東北では午後は所々で雨や雷雨になりそうです。関東も内陸部を中心に雨雲や雷雲が発達するでしょう。急な雷雨にご注意ください。北陸から中国地方も午後はにわか雨や雷雨の所があるでしょう。落雷、竜巻などの激しい突風、ひょう、急な強い雨にご注意ください。沖縄は梅雨前線の影響で梅雨空が続くでしょう。大雨のピークは越えましたが、先島諸島では夕方から雨が降り、雷を伴って激しい雨の降る所がありそうです。これまでの大雨で地盤が緩んでいる所がありますので、少しの雨でも土砂災害に注意が必要です。

西日本では真夏日も

最高気温は札幌市では23℃と昨日10日より7℃高くなるでしょう。仙台市は23℃、新潟市や東京都心は24℃と昨日10日と同じくらいになりそうです。



名古屋市や福岡市は28℃、大阪市や広島市は29℃と真夏日に迫る暑さでしょう。鹿児島市で30℃と昨日より3℃高く、真夏日となりそうです。熱中症にご注意ください。