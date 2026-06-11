LANEIGEのリップティントに新色登場！音楽着想カラーで楽しむ旬リップ

韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE（ラネージュ）」の人気アイテム「ジュースポップボックスリップティント」に、新たな2色が仲間入り。さらに、EC限定色として人気を集めていた「ローファイモーヴ」も店頭販売をスタートします。音楽からインスパイアされた遊び心あふれるカラーと、うるおいをキープする快適なつけ心地で話題のリップティント。毎日のメイクをもっと楽しく彩る新色の魅力をご紹介します♡

音楽を感じる新色が仲間入り

今回新たに発売されるのは、「マルーンメロディ」と「K-POPピンク」の2色です。

「マルーンメロディ」は、夕焼けの温もりを思わせるマルーンオレンジカラー。深みのある発色で、大人っぽさとやさしい華やかさを演出します。

一方の「K-POPピンク」は、ステージで輝くアイドルのような大胆で鮮やかなネオンピンク。顔色を明るく見せながら、存在感のあるメイクを楽しめます。

さらに、EC限定色として人気を集めてきた「ローファイモーヴ」も店頭での販売を開始。落ち着いたモーヴカラーは、デイリーメイクにも取り入れやすく、多くのファンから支持されているカラーです。

ジュースポップボックスリップティント



価格：各2,310円（税込）

カラー：マルーンメロディ／K-POPピンク／ローファイモーヴ

容量：4.5g

発売日：2026年7月6日（月）より順次発売

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色持ちとうるおいを両立する秘密

ジュースポップボックスリップティントの魅力は、鮮やかな発色だけではありません。

ラネージュ独自の「Water-Oil Remix Technology」処方を採用し、水分と油分のバランスを調整することで、色持ちの良さと保湿力を両立。

みずみずしいカラー層とオイル層が唇を包み込み、軽やかなのにしっとりとした仕上がりを叶えます。

さらに、Aqua-Tune Complex™¹、ポリペプチド²、セラミド*³を配合。乾燥しやすい唇にもなめらかになじみ、うるツヤな状態を長時間キープします。

また、唇のラインにフィットする「リップハグ」アプリケーターを採用。ひと塗りでムラなく塗布できるため、メイク初心者でも美しい仕上がりを目指せます。

※全ての方に皮膚刺激・アレルギーが起こらないということではありません。

*¹リンゴ酸ジイソステアリル、水添ポリ（C6-14オレフィン）（すべて整肌うるおい成分）

*²ダイズポリペプチド（整肌うるおい成分）

*³セラミドNP（整肌うるおい成分）

キーリング感覚で持ち歩けるデザイン

パッケージには、音楽を楽しむジュークボックスをモチーフにしたユニークなデザインを採用。キーリングとして使えるフープ付きで、バッグやポーチに付けてアクセサリー感覚で持ち歩けるのも魅力です。

カラー名にも音楽ジャンルを取り入れ、まるで自分だけのプレイリストを作るように色選びを楽しめるのが特徴。

単色使いはもちろん、重ね塗りでニュアンスチェンジも楽しめるため、その日の気分やファッションに合わせたリップメイクが叶います。

自分らしいカラーで毎日をもっと楽しく

発色、うるおい、デザイン性を兼ね備えたLANEIGEの「ジュースポップボックスリップティント」。新色の登場により全10色展開となり、自分らしさを表現できる選択肢がさらに広がりました。

毎日のメイクに彩りを添えたい方や、気分に合わせてリップカラーを楽しみたい方にぴったりのアイテムです♪

お気に入りのカラーを見つけて、自分だけのリッププレイリストを楽しんでみてはいかがでしょうか。