ブレーブスは10日、ロナルド・アクーニャ外野手を左ハムストリングの張りのため10日間の負傷者リスト（IL）に登録したと発表した。代わって一塁手のロウディ・テレスをアクティブロースターに昇格させた。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が報じている。

アクーニャが左ハムストリングの故障でIL入りするのは今季2度目。5月上旬から中旬にかけて約2週間離脱していたが、その後復帰。しかし再び症状が悪化し、今回再度のIL入りとなった。

故障の合間には一定の成績を残しているものの、本来の水準には達していない。今季は打率.251、出塁率.373、長打率.421を記録。wRC＋は125で、リーグ平均を25％上回る打撃成績を示しているが、通算wRC＋は142、昨季は161だった。今回の故障は深刻なものではないとみられるが、ブレーブスは慎重な対応を取る余裕がある。

チームは45勝22敗でメジャー最高勝率を誇り、ナ・リーグ東地区でフィリーズに9ゲーム差をつけて首位を独走中だ。短期的な戦績よりも、10月のポストシーズンへ向けてアクーニャを万全の状態にすることを優先している。

アクーニャ離脱後も外野にはマイク・ヤストレムスキーとマイケル・ハリスがおり、残る外野枠はマウリシオ・デュボンやイーライ・ホワイトの出場機会が増える見込みだ。