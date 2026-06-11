“上質な美貌と美ボディ”星野琴、『週刊SPA！』企画「グラビアン魂」に登場 撮影はANI（スチャダラパー）
グラビアアイドルの星野琴が、『週刊SPA！』6月16日号（発売中）の人気グラビア企画「グラビアン魂」に登場した。
【別カット】あえて普通…にしても際どすぎる！リラックス表情な星野琴
同企画では、最新DVD『琴線にふれて』が発売中の星野をフィーチャー。誌面では、B97・W65・H90の抜群のスタイルと端正なルックスを生かしたグラビアを披露している。
企画内では、これまで攻めた内容のDVD作品で注目を集めてきた星野について、「グラビアン的には彼女の上質な顔や体をしっかり見せるために『あえて普通に撮ろう』ということに」と紹介。飾らない魅力に焦点を当てた撮影が行われた。
撮影はANI（スチャダラパー）が担当。星野の自然体な表情と存在感を切り取った誌面となっている。
星野は2003年生まれ、愛知県出身。身長161センチ。グラビアを中心に活動し、その存在感とスタイルで注目を集めている。
【別カット】あえて普通…にしても際どすぎる！リラックス表情な星野琴
同企画では、最新DVD『琴線にふれて』が発売中の星野をフィーチャー。誌面では、B97・W65・H90の抜群のスタイルと端正なルックスを生かしたグラビアを披露している。
企画内では、これまで攻めた内容のDVD作品で注目を集めてきた星野について、「グラビアン的には彼女の上質な顔や体をしっかり見せるために『あえて普通に撮ろう』ということに」と紹介。飾らない魅力に焦点を当てた撮影が行われた。
撮影はANI（スチャダラパー）が担当。星野の自然体な表情と存在感を切り取った誌面となっている。
星野は2003年生まれ、愛知県出身。身長161センチ。グラビアを中心に活動し、その存在感とスタイルで注目を集めている。