「新東名の未開通部」今どうなっている？

日本の大動脈となる東名高速のバイパス「新東名高速」の建設工事が進んでいます。



最新の工事の進捗状況はどうなっているのでしょうか。

新東名高速（新東名）は、圏央道と接続する神奈川県の海老名南JCTから、東名よりも山側（北側）を並行して進み、愛知県の豊田東JCTで伊勢湾岸道に直通する、総延長約250kmの高速道路です。

【画像】これが「新東名高速」未開通区間の工事状況です！ 画像で見る（30枚以上）

東名高速（東名）はまごうことなき日本の大動脈で、関東から東海地方にかけての第一選択ルートを担っていますが、昔ながらの狭い4車線設計でカーブも多く、渋滞ポイントもいくつもあり、高度成長期から今日に至るまでの交通量の爆増に対応できていません。

そこで、第二ルートとして副本線の役割を果たすのが新東名です。

東名よりもカーブが少なく走りやすい線形で、一部区間では最高速度120km／hとし、また経路も直線に近いものとなっていることから、同エリアの最短ルートとして機能しています。

2012年には静岡のほぼ全域となる御殿場JCT〜浜松いなさJCTが一気に開通。2016年には愛知県の豊田東JCTまで延伸し、伊勢湾岸道と直通。そのまま名神や東名阪、伊勢道などの関西方面への快速ルートが確立しています。

また、2018年から2022年にかけては、神奈川県内の海老名JCT〜新秦野ICまでの区間が順次開通しています。

いっぽう、現在もまだ未開通となっているのが、新秦野IC〜新御殿場IC間の約27kmです。

この区間の東名は、休日ともなればレジャーに向かうクルマで大渋滞となるポイントで、特に混む箇所としては「秦野中井IC」「吾妻山トンネル」「都夫良野トンネル」「太郎ケ尾トンネル」など、枚挙にいとまがありません。

アップダウンやカーブが続く山岳区間であるため、自然渋滞が発生しやすいことに加えて事故も多く、連休になると30kmを超える大渋滞は当たり前で、ドライバーにとってストレスの区間となっています。

せっかく御殿場JCTより先は新東名・東名の2ルートを選択でき、交通分散が図れるのに対し、この区間が未開通であることから、東名を使わざるを得ず、本来のポテンシャルを発揮できていません。

もし新東名が全通すれば、東京寄りの海老名南JCTから交通流が分散し、魔の渋滞ポイントは解消することになります。

では、この新秦野IC〜新御殿場ICの工事はどのように進んでおり、開通の目処は立っているのでしょうか。

当初は2020年度の開通を予定していた同区間ですが、神奈川県山北町と静岡県小山町を結ぶ「高松トンネル」の工事が難航しています。

ここは活断層が付近に通っており、地盤がもろく、度重なるトンネルの変形や大量の湧水、崩落に見舞われています。

特に湧き水は2024年9月の掘削時、「1分あたり2.5トン」という過去最大規模の湧き水が発生。排水能力の大幅な引き上げを強いられており、掘り進めてはトラブルが起こり、現状を直し、工事計画の変更・対策に追われている状況です。

2025年11月には工事状況を共有する「連絡調整会議」第7回が開催されており、高松トンネルの進捗がアナウンスされています。

現状、トンネルの掘進はわずか700mを残すところまで進んだものの、追加でボーリング検査を実施したところ、今後も脆弱な地盤や湧き水が想定されるとの見解を示しており、この先の工事も難航が予想されると示しています。

工事が進むとともに、崩落や湧き水などのトラブル対策を踏まえると、高松トンネルは2025年秋の時点で掘削が順調に進んだとしても、貫通までに少なくともあと1年以上かかる見通しとなりました。

貫通しても、さらにトンネルの覆工、舗装工事や設備工事が必要であることから、「予定していた2027年度から少なくとも1年以上遅延する見込み」としています。

2026年4月末現在の最新状況では、高松トンネルは上り線では2847mのうち2350m（82.5％）、下り線では2864mのうち2490m（86.9％）の掘削が完了しています。

現状まだまだ開通までは時間がかかりそうで、高松トンネル完成の見通しが立った段階で改めて開通時期が公表されますが、当初の2020年度開通予定からすでに5年以上が経過。工事のスムーズな進行が期待されます。