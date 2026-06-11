◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム4-2DeNA(10日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムの水谷瞬選手が、復帰後初となる同点ホームランと勝ち越しの2点タイムリーを放つ活躍を見せ、久しぶりのお立ち台に上がりました。

水谷選手は4月19日の西武戦で送球が顔付近に直撃し、「左尺骨遠位端骨折」で戦線離脱。前日のDeNA戦で約1か月半ぶりに1軍復帰を果たしていました。

この日は1点を追う5回、左中間スタンドへ復帰後初アーチとなる同点ソロを放つと、7回には1死二、三塁のチャンスで勝ち越しの2点タイムリー。チームの逆転勝利の立役者となりました。

試合後のヒーローインタビューでは、おなじみとなっているパイナップルのサングラスをかけ、黄色いシャツに着替えてお立ち台へ。大歓声に迎えられると、「まずは一か月半ぶりに鎌ケ谷から来ました。水谷です。ただいまー！」とあいさつし、スタンドを沸かせました。

5回の同点弾については「取られた後だったので、なんとか追いつきたいという思いがあった」と振り返り、復帰2戦目での活躍には「1日1本、1日1パインでやろうと思っていたんですけど、できすぎです」と笑顔を見せました。

また、交流戦での活躍からファンの間で“交流戦男”と呼ばれていることについては、「交流戦男って言われるのは懐かしい」と話し、「もうちょっと夏男とか良い言い方されるようにやっていけたらな」と冗談交じりにコメント。会場からは大きな拍手が送られました。

最後は「まだ復帰二戦目なので、使っていただいたら1日1パインでチームの勝利に貢献できるように頑張っていきます」と力強く語りました。