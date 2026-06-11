トランプ大統領「イランに強力な攻撃行う」戦闘終結に向けた合意迫る　イラン報道官「度重なる停戦違反が阻害」と批判

アメリカのトランプ大統領は、イランが戦闘終結に向けた合意に応じなければ強力な攻撃を行うと述べ、けん制しました。

アメリカ・トランプ大統領：

イランに強力な攻撃を行う。（Q.攻撃再開ということか？）そうだ。（撃墜された）ヘリコプターの件を踏まえれば、その権利がある。

トランプ大統領は10日、SNSで「イランは交渉に時間をかけすぎだ」と不満を示したうえで「その代償を払わなければならない！」と警告しました。

また、ホワイトハウスで報道陣に対し「きょうもイランに強力な攻撃を行う」と強調したうえで、イランはすでに核兵器を保有しないことに同意していて「あとはイランが署名するだけだ」と述べ、あらためて合意を迫りました。

一方、イラン外務省のバガイ報道官は10日、「度重なる停戦違反が外交プロセスを阻害している」と批判し、戦闘終結に向けた協議を検討し直す必要があると強調しました。

ホルムズ海峡上空で8日、アメリカ軍のヘリコプターが撃墜されたことをきっかけに、アメリカとイランによる報復の応酬が続いていました。