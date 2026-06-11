ラグビー日本代表のエディー・ジョーンズヘッドコーチ（HC）は10日、宮崎合宿へ招集する日本代表のメンバーを発表。会見の冒頭で指導自粛処分を受けた自身の行動について謝罪しました。

ジョーンズHCは、4月に行われたU-23日本代表オーストラリア遠征の試合で審判員へ不適切な発言をしたとして、減俸および日本代表ヘッドコーチの自粛と4試合の出場停止を受けました。

ジョーンズHCは「この度はラグビーという競技に対して敬意を欠く行動をとってしまったことをお詫び申し上げます」と謝罪。続けて「私はオーストラリアでU-23のツアー中にレフェリーに対してコメントしてしまいました。理由としましては自分の率いている若手主体のチームが不公平な扱いを受けていると感じたからです」と事実関係を説明しました。

「しかしそれは間違った判断でした。今後はこのラグビーという競技に対して大きな敬意をもって尽くしていくことを誓います」と再度謝罪の言葉をコメントしました。

同席した日本代表チームディレクターの永友洋司氏は「現場の責任者としましても、皆さんにご心配をおかけしたこと、非常に深く反省しています」とコメントしました。

処分については、すでに行われた5月22日、29日の日本選抜対ホンコン・チャイナ選抜との2試合、6月27日に行われるJAPAN XV対マオリ・オールブラックス戦と7月4日の日本代表対イタリア代表戦まで指揮をとることはできません。

今後ジョーンズHCは、13日からの宮崎合宿で選手たちの指導を開始、この件に関して十分反省していると話しつつ「自分の意識、気持ちは次のイタリア戦に向いています。チームを強化していきます」とコメントしました。