プロ野球 セ・パ交流戦は10日、6試合が行われました。

首位の西武は広島と対戦。4-4と同点で迎えた延長10回、1アウトから桑原将志選手が内野安打で出塁、滝澤夏央選手の送りバントで2アウト2塁のチャンスを作ると前日にサヨナラ打を放った長谷川信哉選手がレフトへのタイムリーを放ち、2夜連続でサヨナラ勝利を収めました。

2位のソフトバンクは阪神と対戦。2点ビハインドの4回に柳田悠岐選手のソロホームランなどで同点に追いつきます。すると5回に近藤健介選手のソロアーチで勝ち越しに成功すると、7回にも近藤選手が2ランを放ちリードを広げました。投手陣は4人の中継ぎ陣が無失点に抑え6-2で勝利しました。

3位のオリックスはヤクルトと対戦。オリックスは初回に先制すると5回には2アウト1塁2塁から山中稜真選手がタイムリーで追加点をあげます。さらに満塁とすると4者連続のタイムリーでこの回7点を挙げ、8-4で勝利したオリックスがヤクルトにカード勝ち越しを決めました。

＜6月10日の交流戦結果＞

◆日本ハム 4-2 DeNA

勝利【日本ハム】加藤貴之(6勝1敗)

敗戦【DeNA】石田裕太郎(3勝6敗)

セーブ【日本ハム】柳川大晟(2勝16S)

本塁打【日本ハム】大塚瑠晏3号、水谷瞬2号

◆巨人 7-0 楽天

勝利【巨人】戸郷翔征(3勝1敗)

敗戦【楽天】古謝樹(1勝5敗)

本塁打【巨人】ダルベック11号

◆西武 5x-4 広島

勝利【西武】佐藤隼輔 (2勝1敗1S)

敗戦【広島】郄太一(2敗)

本塁打【広島】名原典彦2号、モンテロ6号

◆中日 11-4 ロッテ

勝利【中日】櫻井頼之介(2勝3敗)

敗戦【ロッテ】 毛利海大(2勝3敗)

本塁打【中日】石川昂弥4号、鵜飼航丞5号【ロッテ】山口航輝7号

◆オリックス 8-4 ヤクルト

勝利【オリックス】曽谷龍平(4勝3敗)

敗戦【ヤクルト】高橋奎二(1勝2敗)

本塁打【ヤクルト】オスナ3号

◆ソフトバンク 6-2 阪神勝利【ソフトバンク】松本晴(4勝2敗)敗戦【阪神】大竹耕太郎(2勝5敗)本塁打【ソフトバンク】柳田悠岐8号、近藤健介11号、12号