バスケットボール男子日本代表の第1次強化合宿が10日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われました。

この合宿は9月に愛知・名古屋で開催されるアジア競技大会のメンバー選考も兼ねており、別名「ディベロップメントキャンプ」とも言われる通り、選手23名に対してスタッフが29名という強化体制が組まれています。ワールドカップやロス五輪、またその先も見据えて、とくに若手選手の強化を目的としている側面もあります。

前回2月のワールドカップアジア地区予選から代表ヘッドコーチを務める桶谷大HCは、「A代表はそのタイミングで一番良い選手を選ぶもの。ここにいる選手がステップアップしてきたら入れるべきだと思っている」と言及。

同じく前回の代表アシスタントコーチを務める吉本泰輔ACは、「若くてハングリーな選手が多い。このキャンプのゴールは『成長』と『競争』」だと話し、自身は「選手に対して世界基準のアプローチを心掛けている」と若手選手への期待を込めました。

最年少メンバーのひとりである19歳の瀬川琉久選手（千葉ジェッツ）は、「A代表に入ることが一番の目標。一歩一歩自分の目の前の課題と向き合ってやっていきたい」と意欲を見せています。