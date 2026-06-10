「ストーンアイランド（Stone Island）」が、「ニューバランス（New Balance）」とのコラボレーションコレクションの新作「Stone Island ＆ New Balance Summer '26 Capsule」を6月17日に発売する。ニューバランス原宿、T-HOUSE New Balance、ストーンアイランド直営店舗、ドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）、キス トーキョー（KITH TOKYO）、GR8、両ブランドの公式オンラインストアで取り扱う。

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同コレクションは、1990年代のフットボールスタイルと両ブランドのアーカイヴピースから着想を得て製作。自然風景などから導き出されたカラーパレットを基調に、オンピッチとオフピッチの2カテゴリーを用意する。

オンピッチラインからは、軽量マイクロファイバーアッパーを採用し、ダイナミックなボールタッチと精密なコントロール性能を追求したグリーンカラーのスパイク「Tekela Elite Low FG V5」（5万1700円）と、薄型TPUフィルムを組み合わせたワンピース構造やメッシュアッパーを採用したスピードモデル「Furon Elite FG V9」（5万1700円）をラインナップ。シャツとショーツで構成されたフットボールキット（各5万6100円）は、ポリエステルのエンジニアードジャカード素材や、両ブランドのロゴを組み合わせたグラフィックやツーストライプパターンを採用した。ホームとアウェイの2種類を用意し、刺繍ロゴ入りのミッドレングスソックスを付属する。

オフピッチラインでは、新作フットウェア「ABZORB 1890」を用意。ニュートラルランニングシューズ「890v3」からインスパイアされたティアドロップ型カットアウトパターンのメッシュアッパーと、2002シリーズ由来のABZORBクッションソールを組み合わせて製作した。シューズ全体には両ブランドのアイデンティティを象徴するディテールを採用。カーキとグリーンの2色を揃え、価格は各4万4000円。

なお、6月17日から7月1日までの期間、ニューバランス原宿1階「Stage」エリアでポップアップを開催。コレクションを象徴するグリーンを基調に、サッカーボールのモチーフやストーンアイランドのコンパスロゴ、ピッチを想起させる演出を取り入れた空間で、シューズ、アパレル、アクセサリーを販売する。

◾️ポップアップ概要

開催期間：2026年6月17日（水）〜7月1日（水）

会場：ニューバランス原宿

所在地：東京都渋谷区神宮前４丁目３２−１６

◾️ストーンアイランド：公式オンラインストア

◾️ニューバランス：公式オンラインストア