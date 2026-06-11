アイドル的人気だった元トレンディ俳優61歳、顔整いすぎ19歳のころの学ラン姿を公開
俳優の野村宏伸が自身のInstagramを更新し、19歳の頃の学ラン姿のモノクロ写真を公開し、ファンを懐かしがらせている。
【写真】90年代席巻のトレンディ女優、15歳イケメン長男とドライブ満喫「親子関係がステキ」
野村は「面白い写真が財布から出て来た」「裏に昭和59年1月と…。」「19歳なんだけど、なんで学ラン着てるか謎だ…」とつづりながら、自身でも撮影した経緯が分からない、学ラン姿でカメラを見つめる証明写真風のショットを公開している。
コメント欄には「かっこいい」「絵になる美青年ですね」といった反響が寄せられている。
【野村宏伸プロフィール】
1965年5月3日生まれの61歳。1984年に薬師丸ひろ子の主演映画『メイン・テーマ』の相手役募集のオーディションで優勝し、俳優デビュー。1987年の『ラジオびんびん物語』を始めとする「びんびん」シリーズでブレイク。80年代から90年代にかけて活躍した。
引用：「野村宏伸」Instagram（＠nomura_hironobu_official）
【写真】90年代席巻のトレンディ女優、15歳イケメン長男とドライブ満喫「親子関係がステキ」
野村は「面白い写真が財布から出て来た」「裏に昭和59年1月と…。」「19歳なんだけど、なんで学ラン着てるか謎だ…」とつづりながら、自身でも撮影した経緯が分からない、学ラン姿でカメラを見つめる証明写真風のショットを公開している。
コメント欄には「かっこいい」「絵になる美青年ですね」といった反響が寄せられている。
1965年5月3日生まれの61歳。1984年に薬師丸ひろ子の主演映画『メイン・テーマ』の相手役募集のオーディションで優勝し、俳優デビュー。1987年の『ラジオびんびん物語』を始めとする「びんびん」シリーズでブレイク。80年代から90年代にかけて活躍した。
引用：「野村宏伸」Instagram（＠nomura_hironobu_official）