敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打2打点でチームの12-3の勝利に貢献した。7回には敵地ファンから「ショウヘイは下手くそだ」というチャントが送られたが、その直後に適時二塁打。現地ファンからも「呪いみたい」「いい結果にならない」と、野次を揶揄する声があがっている。

大谷は2-2の7回、無死一、三塁のチャンスで打席に立つと、敵地のライト側からは「Shohei sucks! Shohei sucks!（ショウヘイは下手くそだ）」というチャントが鳴り響いた。さらに今度は「overrated!（過大評価だ）」のチャント。すると、捕手の三塁牽制悪送球の間に三塁走者が生還した。さらに、大谷は適時二塁打を放ち追加点。結果、この回一挙10点を挙げ、野次った相手ファンを黙らせた。

この状況について、ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継で、実況のスティーブン・ネルソン氏から、「ライト側からとんでもなく的外れなチャントが聞こえますね。気を付けた方がいいぞ」と指摘されていたが、その通りの“悲劇”となった。

米メディア「ジョムボーイ・メディア」も公式Xで「パイレーツファンが”Shohei sucks”（ショウヘイは下手くそだ）と連呼した直後、その回にチームは10失点を喫した」と記すと、現地ファンからコメントが相次いでいる。

「ブルージェイズの“呪い”みたいだね。『お前なんか必要ない』って叫んだら、その直後にバーン！って打たれた」

「『お前なんか必要ない』。パイレーツファンはブルージェイズファンから何も学ばなかったみたいね」

「今夜はブルペンがたった10失点しかしなかったんだから進歩だよね！」

「ぶははは！」

「これは対戦相手のファンにとって、だいたい良い結果にはならない」

大谷は昨年のワールドシリーズでブルージェイズファンから「We don’t need you!（俺らに君は必要ない！）」と野次を浴びたが、その後投打に大活躍して優勝に貢献。現地では、大谷への野次は“呪い”と見られているようだ。



（THE ANSWER編集部）