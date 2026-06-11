◆宝塚記念追い切り（６月１０日、栗東トレセン）

第６７回宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神）の追い切りが１０日、東西トレセンで行われた。松ケ下純平記者は、史上初の古馬Ｇ１春３冠を目指すクロワデュノールの仕上がり具合を「見た」。きょう１１日に枠順が確定する。

貫禄がにじみ出ていた。史上初の古馬Ｇ１春３冠に挑むクロワデュノールは栗東・ＣＷコースでの最終追い切りも大阪杯、天皇賞・春でも調教を担当した団野（レースは北村友）が騎乗。馬場へ踏み出す一歩目も柔軟に、素早く反応した。

毛づやもピカピカな同馬は、グロリアラウス（５歳オープン）を内から６馬身追走すると、直線で余力たっぷりに併走へ持ち込んだ。終始、半馬身差で追う形だったが、ゴール手前で加速。６ハロン８２秒６―１１秒２で並びかけるようにフィニッシュした。団野は「今日の追い切りで仕上がってきたかな。着実に良くなっています」と好感触だった。

高速馬場の大阪杯を制し、天皇賞・春は小雨が降る中、未経験の３２００メートルというタフな条件を勝ち切ってみせた。能力を疑う余地はないが、中間は短期放牧を挟み、１週前には「緩んじゃったかな。思ったより（状態が）上がってこない」と、斉藤崇調教師のトーンが下がったのも事実だ。

それでも、「（馬場に）下ろしてから向こう正面まで入る雰囲気は、先週の水曜、日曜日よりも断然良くなっていました。ようやくこれで走れるところまでは来たかなと感じます」と状態を上げてきた。

宝塚記念担当としてクロワデュノールを見続けてきたが、１週前と比較してもスラッと見せていた天皇賞・春に近づいてきた印象で、団野の「いつも当週には自分で仕上げてきてくれています」という話も納得だ。３冠への最終関門はさらに強力なライバルがそろったが、歴史に名を刻む準備はできている。（松ケ下 純平）