◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。現在４連勝中の右腕は日本人単独トップの７勝目、規定投球回（試合数×１イニング）到達、さらには打者として３試合ぶりの１２号アーチを狙う。ＰＮＣパークでは初登板となる。

首の違和感のため欠場が続いているＷ・スミス捕手（３１）は４試合連続でスタメン落ち。このまま負傷者リスト（ＩＬ）入りする可能性が高まった。ロバーツ監督は「彼は少しずつ回復傾向にあるが、４試合ほど実戦から離れている。改善は見られるものの、今日のトレーナーとの話し合いを踏まえると、ＩＬ入りする可能性が高いと考えている。数日間の戦線離脱になる見込みで、今夜どこかのタイミングで最終決定を下すことになるだろう」と話した。ただ、ラッシングが負傷した場合は控え捕手がおらず、「もし何か起きれば彼（スミス）は対応することができる」と指揮官は明かした。