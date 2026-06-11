教室には監視カメラが設置され、子どもたちは能面のような無表情でさまよい、階下の校長室には「先生を蹴り上げる音」が響き渡る……。国立大学教育学部附属小学校で起きてしまった学級崩壊。なぜ子どもたちは壊れてしまったのか。

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教育者として著名な菊池省三氏の著書『足型をはめられた子どもたち』（講談社＋α新書）より、教育現場の恐るべき現状を紹介する。



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野球の応援などでも多く使われている「夏祭り」（破矢ジンタ作詞・作曲）という歌をご存じの方も多いのではないでしょうか？ 私は、この歌を廊下で6年生の男子が徒党を組んで大声で歌い、それが不気味に鳴り響いているという光景に出くわしたことがあります。2015年ごろのことでした。

国立大附属小に通う子どものお母さんからの訴え

関西の国立大学教育学部附属小学校での話です。公立小学校のみが深刻なのではなく、私立との中間にあるような位置づけの学校でも壊れていく子どもたちがいるのです。

ここでは、他にはない経緯での飛び込み授業が実現しました。

保護者の方から窮状の訴えがあったのです。私に「学校に来てほしい」と直接メールが届きました。

その方は、インターネットで「学級崩壊」と検索し、私が当時出演した、「世界一受けたい授業」（日本テレビ系列）の情報を見つけたそうです。メールの書面には「すでに学級崩壊している」「教室に監視のためのビデオカメラが設置されている」という内容が記されていました。学校に通う娘さんのメッセージも含まれていました。

何より私の心が動いたのは「教師がダメだとバッシングばかりするのではなく、わが学校をなんとかよくしたい」という言葉でした。このメールに始まり、最終的にはPTAにお招きいただくというかたちで飛び込み授業が実現しました。

校内に入ってすぐ「荒れている」様子が目に入りました。玄関のガラス部分が割れ、ガムテープで段ボールが張り付けられていましたから。いかにも応急処置、といった印象でした。

メールをくださった方の子どもがいる6年生の3クラスで授業を行いました。これはふだんから、かなり大変だろうなと想像せざるを得ませんでした。

子どもたちにまったく表情がないのです。

何を聞いても「はーいー」と生ぬるい返事が返ってきます。

子どもに板書をさせると、体はふらふらとまるで軟体動物のような動きです。100名近くの保護者が見ていたにもかかわらず、能面のような表情で教室の中を歩く子も数名いました。

校長先生によると、6年生の教室の真下が校長室で、よく上の階からドスンドスンという音が聞こえてくるので、何だと思って上がっていったら、子どもが先生を蹴ったり、たたいたりしていたと言います。

先生たちの雰囲気からして、淀んだものでした。その日、私は給食時間を挟んで午前と午後に3クラスで授業をしました。給食時間に休憩をとるべく、少し外に向かったときのことです。

すれちがったときにあいさつをしてもほとんど返事がありません。なんだか先生方も私のような飛び込み授業を行う存在を警戒しているように見えました。

後日、校長先生とメールでやりとりしました。私が「職員室からもう、崩壊しているのではないですか」という話をさせていただくと、「そのとおりです」と。

私はこの学校にも、教育虐待を感じました。

1クラス分だけが中学昇格のプレッシャー

そもそも国立の教育大附属ですから、子どもたちには学力に関するプレッシャーがかかります。附属小学校から中学校に上がれるのは、このときで言えば3クラス中の1クラス分とのことでした。

6年生になると、主要4教科のテストが年4回あり、その合計で1クラス分の「昇格組」が決まるそうです。最初の1〜2回目で点数が昇格ラインに達しなかった子は当然、逆転の難しさを察します。同時に親から「何をしてるんだ」「塾でもっと頑張れ」というプレッシャーもかかってくる。そうなると言い方は悪いですが、テスト教科以外の音楽などの授業では暴れたり、歩き回ったりして授業が成立しなくなります。

そこではまるで1980年代のヤンキー漫画のように、大人からの「ちゃんと勉強しなさい」という圧力に子どもが反発しているという光景がくり広げられていました。子どもたちも、その年齢で「人生に疲れている」「壊れている」といった様子でした。

いじめに向かう「群れ」、一緒に成長する「集団」

もうひとつ、私がこの教室で飛び込み授業をやってみて思いあたった言葉があります。「群れと集団」というものです。菊池道場（注：著者が主催する教育関係者のネットワーク）でよく学び合うテーマです。

雰囲気の悪い学級というのは、子どもたちが「群れて」いるだけです。ただ空気で動いているのです。

一方、「集団」は目的のある個人の集まりです。一人ひとりの個が確立している点が群れとの違いなのです。私は以前に両者の違いをこうまとめたことがあります。

教室から図書館まで列を作って移動するとき。

群れ ぺちゃくちゃと友達としゃべったあとでようやく並ぶ。

集団 すっと列を作ることに協力できる。

休み時間にトイレに行くとき。

群れ べつに行きたくないのに、友達が行くからと一緒に行く。

集団 行きたいときにはひとりでも行く。

私がこの「群れと集団」について強い関心を持ったのは、一橋大学でドイツ中世史を教えられていた阿部謹也先生の著書『「世間」とは何か』（講談社現代新書）を若き日に読んだことがきっかけです。この本は日本と西洋社会での「世間」と「社会」の構造の違いを説明しています。

同書を要約すると、阿部先生は明治期に翻訳された「社会」という言葉は、実態を伴わない「誤訳」に近いものだったのではないかと指摘されています。西欧における「社会（ソサエティ）」は、個々人が「絶対的な神」との関係の中で自己を確立した、強い「個人」が前提にあります。しかし、日本にはその「絶対的な神」が存在せず、確固たる「個人」も生まれませんでした。代わりに日本人が生きる拠りどころとしたのが、人間関係の網の目である「世間」です。日本でいう「個人」は、この「世間」との関係の中でのみ、曖昧な存在としてかたち作られます。

こういった背景もあり、日本の教室でも子どもたちは周囲との距離を測り、「世間」から排除されないよう空気を読む傾向が強くなります。この力学が教室を支配したとき、そこは「社会」ではなく「群れ」になります。子どもたちは不安ゆえに自分を殺し、周囲と同じであろうとするのです。

日本と西洋、どちらにもよさはあると思います。日本的なよさは、強い主張や個人主義に走りすぎず、周囲を尊重できるところにあるでしょう。ただ、残念ながら空気感で雰囲気が決まる「世間」では、子どもたちが群れ、いじめなどにつながる危険性は高くなるでしょう。

私は、学級は西洋的な「集団」の側面も持つべきだと考えます。一人ひとりの個性が尊重されつつ、同じ学級目標、つまりは成長に向かう集団であるべきです。私はまた、菊池道場の教えでもこんなフレーズを伝えています。

「ひとりが美しい」

これは自分ひとりでも考えを言える個人であろう、またそれを受け入れられる集団であろうという意味で、この言葉は阿部先生の著書から着想を得ることができました。

いじめが全滅することはない

「群れ」から生じるものとして、いじめについても述べておきます。私自身、これまでのキャリアでいじめについては多くを見聞きしてきました。

文部科学省が公表している「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」のいじめに関するデータによると、小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は76万9022件（前年度73万2568件）です。新型コロナのパンデミックの時代には減ったものの、その後増加に転じています。

文部科学省も盛んに法整備やこうしたアンケート調査などを行っています。しかし、学校教育が目指す方向の軸がないまま、その場その場での対症療法に終始していても、増加はなかなか止まらないでしょう。

いじめが発生した学級の担任の先生は、子どもたち個々人の問題に目が行きがちです。しかし問題は組織で学級運営ができていないことが多いのではないでしょうか。

何よりいじめ、不登校はそもそも予防を考えるべきものです。それらが起きないような教育が正しい。すべてが人間関係の話です。だからこそコミュニケーションが重要になってきます。

私も教員時代から、いじめが発生しないために多くの力を尽くしてきました。

しかし、一方でいじめは社会から全滅することはありません。

厳しいですが、この認識は必要です。日本においてゼロになることはありません。古くは『源氏物語』にもいじめの様子が描かれています。現代において、地震、雷、台風がなくなるのか。これは天災だからなくなりようがない。一方賄賂や殺人といった人為的な罪がなくなるのか……これも人類の歴史の中で残念ながら消し去ることができていません。それと同じくいじめを捉える覚悟が必要です。

しかし起きてしまって「どうしよう」と慌てふためくだけではどうしようもありません。コミュニケーション能力を高め、教室が群れから個々人の集団へと変わること、自分自身の強い意思とその意思を表現する力を蓄えられるようになることです。くり返しになりますが、これが最大の予防であり、対策でもあると考えています。

〈《関西・公立小の惨状》「君、それは…」「うるさいねん」エース級のベテラン教員をたった1ヶ月で“休職・退職”に追い込んだ「小学2年生」の恐るべき振る舞いとは〉へ続く

（菊池 省三／Webオリジナル（外部転載））