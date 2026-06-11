全国の自治体が、住民の健康のため、その土地ならではの文化や名産などを活かして作られる「ご当地体操」。その数は、なんと800近くにものぼるという。

【画像】愛媛県松山市の『ゆげゆげ体操』とは？ 47都道府県の「オススメご当地体操」、編集部選定「全国ベスト3」も発表

現地では、日常の様々なシーンで取り組まれるほか、その多くがYouTubeなどで動画を公開しており、各地の体操を自宅で楽しむことができる。

NHK教育番組「おかあさんといっしょ」第10代体操のお兄さんとしてお馴染みの佐藤弘道氏は、「どのご当地体操も魅力的」という。そこで特徴的なご当地体操について、佐藤氏に加え、2018年に「全国ご当地体操実態調査」を実施した順天堂大学名誉教授の武井正子氏、九段坂病院（東京）で理学療法士として勤務する鳥飼秀彦氏の、過去にご当地体操の監修に携わっている3人が語り合った。



左から武井正子氏、鳥飼秀彦氏、佐藤弘道氏 ©文藝春秋

愛媛県松山市の『ゆげゆげ体操』って何？

〈武井「愛媛県松山市の『ゆげゆげ体操』は名前から面白いですよね」

佐藤「ゆげゆげ！ もしかして道後温泉からですか？」

武井「その通りです。歌詞にも松山市の名所がたくさんでてきて、方言交じりだから特に高齢者の方はすごく親しみやすいんです」

鳥飼「口ずさみながらできると口腔機能や表情筋のストレッチにもなりますから、一石二鳥ですね」

武井「あとは秋田県の『ワンだふるはちくんダンス』みたいに、ご当地キャラクターと一緒にできる体操も楽しいですね」

佐藤「そう！ 体操イベントに行くと、ご当地キャラが出てくるだけで盛り上がるんですよ。参加者の食いつきが全然違います」〉

徳島『阿波踊り体操』、島根『どじょうすくい体操』……

さらに大事なポイントとして、ご当地体操は楽しく取り組めるだけでなく、健康面でも高い効果が期待できるという。なかでも、フレイルや転倒予防の対策になる動作を取り入れた内容のものが多い。

〈武井「徳島県の『阿波踊り体操』や、島根県の『どじょうすくい体操』みたいに、その土地の伝統芸能を取り入れているところもあります。子どもから高齢者まで楽しめるのがいいですよね」

鳥飼「阿波踊り体操も、どじょうすくい体操も、足腰の筋肉をしっかり鍛えられそうです。私が体操を作る時は、必ずスクワットの動きを入れるんです。特に高齢者は転倒予防がとても大事ですから」〉

◇

6月10日発売の「文藝春秋」7月号では、全国47都道府県のイチオシご当地体操を紹介。

さらに、3氏の意見をもとに、編集部が数あるご当地体操から独自に選んだ「オススメご当地体操ベスト3」を発表している（電子版「文藝春秋PLUS」では6月9日から先行公開）。

（「文藝春秋」編集部／文藝春秋 2026年7月号）