キャプション by Hyatt 兜町 東京は、山本山とのコラボ企画を6月1日から7月9日まで開催する。

玉露ポケバーガー（1,980円）は茶葉をまとわせたフライドオニオンに加え、バンズにも茶葉を練り込んだ。ランチタイムには玉露パウダーをまとったフライドポテトや玉露ディップを添えて提供する。ドリンクは、12時間かけて氷から抽出した玉露コールドブリュー（880円）、玉露の茶葉を漬け込んだシロップに玉露のコールドブリューと炭酸をあわせた玉露エイド（880円）、 国産ジンをベースに玉露シロップ、マスカルポーネチーズや豆乳などを合わせた玉露カクテル（1,500円）をそろえる。

場所は1階ソーシャルハブ「Talk Shop」。6月28日には玉露の試飲を提供するほか、お茶の種類や栽培方法を聞きながら玉露と煎茶を飲み比べできる体験イベントも開催する。

期間中は山本山の特典カードを配布し、山本山LINE公式アカウントへの登録でオンラインショップで使用できる送料無料クーポンをプレゼントする。さらに「山本山 ふじヱ茶房」にてカードを提示すると会計から10％割引となる。