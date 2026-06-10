“ストレスフリーなI字谷間メイク”「Leene」シリーズから梅雨につけたい新デザインが登場

WaterAirが運営するインナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」は、「《Leene》アジサイレースノンワイヤーブラ＆ショーツ」をオフィシャルサイトにて予約販売を開始しました。

オフィシャルサイトで大人気の“自胸を活かした「痛くない」ストレスフリーなI字谷間メイク”をかなえる、補正ブラシリーズ「Leene」から登場する、繊細な紫陽花の刺繍をあしらった梅雨の時期にも美しく過ごせるアイテムです。

■「Flower Shop Collection」から、アジサイ柄が仲間入り

今回発売される「《Leene》アジサイレースノンワイヤーブラ＆ショーツ」は、「Flower Shop Collection」シリーズのコンセプトである「季節の花を、自分にまとう。いまだけの特別な体験」を具現化した最新作。

雨露に濡れるアジサイの柔らかな色合いや、光を受けて表情を変える繊細な質感をレースに落とし込みました。

纏うたびに心の奥の蕾がそっとほどけていくような、この季節だけの特別な美しさを提案します。

◇美しさと快適さを支える3つのこだわり

ノンワイヤーでありながら、まるでワイヤー入りブラのような安定感とシルエットを実現するため、以下の機能を搭載しています。

●オリジナル刺繍

オリジナルで描き下ろしたアジサイモチーフの刺繍デザイン。可憐さとたおやかさを兼ね備えた夏ランジェリーです。

●「らくちんホールド」L字構造

独自のL字型カップ構造を採用することで、ノンワイヤー特有の横流れを防止。優しく胸を寄せ、中央に保持することで、長時間の着用でも形を崩さず、軽やかな着け心地を維持します。これにより、締め付けから解放されながらも、一日中自信の持てるバストラインをキープできます。

●「魅力的なI字型の谷間」パワーネット仕込みのカップ

カップ内部に戦略的に配置されたパワーネットが、バストを逃さず中央へ寄せ、女性らしいふっくらとしたI字型の谷間を演出します。薄手の服を着る機会が増える季節でも、自然で立体的なシルエットを楽しむことができます。

●「ムダ肉を逃さずキャッチ」脇高設計＆U字バック

脇部分を高く設計することで、気になる脇肉や背中の凹凸をしっかりカバーし、スッキリとした後ろ姿を実現します。また、背中のU字バック構造が安定感を高め、ストラップのズレや食い込みを軽減。360度どこから見ても滑らかなボディラインを整えます。

■雨粒が光を受けて輝くような、洗練されたニュアンスカラーの全2色展開

紫陽花を象徴するような清らかで透明感のある「ブルー」と、明るくやわらかな女性らしさを表現した「ピンク」。

梅雨の時期でも美しく咲き誇る花々を象った繊細なレースワークと、肌を美しく引き立てる絶妙なカラーリングが、身に着けるだけで沈みがちな雨の日の気分を華やかに盛り上げます。

■商品概要

商品名：《Leene》アジサイレースブラ＆ショーツ

価格：5,080円〜5,780円

カラー：ブルー、ピンク

サイズ：A70〜G75

詳細：https://x.gd/K50my

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（エボル）