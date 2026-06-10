1週間の限定オープン！　バームクーヘン専門店「ねんりん家」松坂屋名古屋店に登場

グレープストーンが展開するバームクーヘン専門店「ねんりん家」は6月10日〜6月16日まで、「松坂屋名古屋店 本館B1F ウィークリースポット」にて販売します。

■夏限定のピスタチオ味を連れて松坂屋名古屋店に登場！

東京・銀座に本店を構える「ねんりん家」は、真っ⽩なのれんが印象的な⽇本うまれのバームクーヘン専⾨店。

永年の研究開発から生まれた独創的な食べ心地と味わいで誕⽣と同時に⾏列店となり、現在では東京を代表する味として愛されています。

そんな「ねんりん家」が松坂屋名古屋店に期間限定OPEN！ 昨年新発売し大好評だった夏限定「ピスタチオ香るマウントバーム」も登場します。

この機会にぜひ、「ねんりん家」のおいしさを体験してみてはいかがでしょうか。

■取扱商品

◇夏限定「ピスタチオ香るマウントバーム」

ナッツの女王「ピスタチオ」を惜しみなく使用。じっくりと焙煎し、旨味たっぷりのペースト状に。濃厚なバター風味の生地にとろりと練り込んで、一層一層丁寧に焼き上げました。

外はカリッと、中はしっとり熟成。ピスタチオとバターが出会うことで生まれる芳醇なコクとふくよかな甘みは、まさにねんりん家ならでは。ひとくち頬張るとたちまち広がる、香ばしいピスタチオの香りも存分に楽しめます。

【商品名】ピスタチオ⾹るマウントバーム

【価格】1本入 972円

◇2種類のマウントバームを楽しめる「夏のマウントバーム 詰合せ」

バター⾵味たっぷりの代表作「マウントバーム しっかり芽」と、新作「ピスタチオ香るマウントバーム」を⼀度に楽しめる夏限定の詰合せ。

【商品名】夏のマウントバーム 詰合せ

【価格】2本入 1,944円

◇外はカリッと中は熟成。代表作「マウントバーム しっかり芽」

ねんりん家の代表作。皮はカリッ、中はしっとり熟成の「マウントバーム しっかり芽」。

濃厚なバター風味の生地を、独自の窯で長時間じっくり焼きあげておいしさを引き出した、こだわりのバームクーヘンです。ホールタイプの1山と、気軽に楽しめる1本入を用意しています。

【商品名】マウントバーム しっかり芽 1山

【価格】1,836円

【商品名】マウントバーム しっかり芽 1本入

【価格】864円

◇たまご風味たっぷりの「ストレートバーム やわらか芽」

ねんりん家の誇る二大バームクーヘンのひとつ「ストレートバーム やわらか芽」。日本の味覚にふさわしい柔らかさを目指し、たっぷりの卵を贅沢に使ってふっくらとジューシーに焼き上げました。

【商品名】ストレートバーム やわらか芽

【価格】1,404円

◇贈り物にぴったりな個包装タイプ「夏限定 ひとくちバーム詰合せ 4種」

4種の美味しさを楽しめるひとくちサイズのバームクーヘン詰合せです。2つの代表作「マウントバーム しっかり芽」「ストレートバーム やわらか芽」、夏限定「ピスタチオ⾹るマウントバーム」、芳醇に⾹る「マウントバーム お抹茶」。

【商品名】夏限定 ひとくちバーム詰合せ 4種

【価格】

・5個入 1,512円

・8個入 2,260円

・10個入 2,950円

■催事情報

【期間】2026年6月10日〜6月16日

【場所】松坂屋名古屋店 本館B1F ウィークリースポット

【営業時間】10:00〜20:00

※表示の価格は参考小売価格です。

※人気商品のため早期完売の可能性があります。

ねんりん家公式HP：https://www.nenrinya.jp/

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