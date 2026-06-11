●きょう11日(木)は「入梅」

●梅雨前線は日本の南で停滞 県内は梅雨の中休みが続く

●朝晩ヒンヤリ 昼は所々真夏日

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きょう11日(木)は、「入梅(にゅうばい)」です。節分など季節の移り変わりを示す「雑節（ざっせつ）」の一つで、長い雨季の始まりの目安とされる、暦の上での節目になります。



県内は気象台からの「梅雨入り」が今月4日(木)に発表されていて、梅雨入りして1週間…というところですが、梅雨前線に伴う帯状の雲は日本の南の海上まで南下し、県内からは遠ざかっています。きょう11日(木)は、前線が近い沖縄付近は激しい雨が心配されますが、本州付近は全般に梅雨の中休みが続きそうです。





ただし前線の北側で上空に少し冷たい空気、寒気が本州付近には流れ込んできます。広く梅雨の中休みとなる日本列島ですが、東日本の内陸部や、中国地方も東部の標高が高い場所では、午後は少々大気の状態が不安定で、夕立タイプのにわか雨の所がありそうです。山口県内は、さほど目立った雲は発生せず、日中は日ざしタップリの陽気が続くでしょう。





朝は少しヒンヤリとした空気に包まれている県内ですが、日中は日ざしとともにハイペースで気温上昇。山口市内のほか、広瀬でも、きょう11日(木)は最高気温が30度に達する真夏日となる予想です。



やや激しい寒暖差に対応しやすい服装選びと、日中は日ざしが強いので、日傘などの日焼け対策をしっかり心掛けて、お過ごしください。



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きょう11日(木)の県内は、にわか雨はほぼないか、あっても島根、広島との県境付近の高い山で少しあるかどうか。全般には空から降ってくるのはたっぷりの日ざしで、洗濯日和が続く一日です。





日中は日ざしタップリのため、紫外線も強烈な一日です。短い時間の外出でも、入念な日焼け対策を心掛けましょう。





朝は少しヒンヤリ空気ですが、日中はハイペースで気温が上がって、山口や広瀬で30度以上の真夏日となるでしょう。昼間は体力消耗する暑さにもご注意ください。





あす12日(金)、あさって13日(土)も梅雨の中休みが続きますが、山間部中心に局地的なにわか雨は少しあるかもしれません。土曜日にかけては日中の気温が30度以上の真夏日が続々出てくるなど、昼間は厳しい暑さが続きそうです。

日曜日から月曜日は梅雨前線の北上で雲が増え、少し雨が降るタイミングもある見込み。また、来週後半ほど本格的な梅雨らしい、ぐずつく天気の日々になっていくでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）