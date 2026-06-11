【広いエリアで梅雨の晴れ間】

全国的には晴れるところが多いでしょう。関東は雲が多めなものの、きのうよりも晴れ間の出る時間がありそうです。

【天気急変に注意】

夕方以降は急な雷雨が起こりやすくなりそうです。特に注意が必要なのは、関東地方で、北部や内陸を中心に平野部でも天気急変がありそうです。そのほかの東日本や北日本の山沿いや中国山地も念のため、にわか雨にお気をつけください。

【各地で気温上昇、東京も夏日に】

東海や西日本は30℃前後まで上がるところが目立ち、関東や北日本も気温が上がりそうです。東京は9日ぶりに25℃以上の夏日が復活するでしょう。

〈きょうの各地の予想最高気温〉

札幌 ：21℃ 釧路 ：15℃

青森 ：22℃ 盛岡 ：24℃

仙台 ：23℃ 新潟 ：25℃

長野 ：26℃ 金沢 ：26℃

名古屋：29℃ 東京 ：25℃

大阪 ：30℃ 岡山 ：30℃

広島 ：29℃ 松江 ：29℃

高知 ：27℃ 福岡 ：29℃

鹿児島：30℃ 那覇 ：27℃

【金曜日は雷雨エリア拡大】

あす金曜日は、北日本と東日本でさらに大気の状態は不安定です。きょう以上に広い範囲で急な雷雨の可能性があるので、空模様の変化にお気をつけください。また、週末にかけては暑さがレベルアップするところが多くなりそうです。熱中症にも注意が必要です。