【6・11開業】何がある？ 名古屋の新ランドマーク ラグジュアリー商業施設「HAERA」全65店舗一覧
名古屋の新たなランドマーク「ザ・ランドマーク名古屋栄」が11日、開業する。
【画像】名古屋の新商業施設「HAERA」内部イメージ・地図・ショップ一覧など
栄駅直結の立地に、高さ約211メートルのビルがそびえ立つ。地上41階・地下4階・塔屋1階。B2〜4階には商業施設「HAERA（ハエラ）」が誕生し、5〜9Fはシネコン「TOHOシネマズ 名古屋栄」が登場する。12〜30Fはオフィス、上層にはホテル「コンラッド名古屋」が入る。
「HAERA」は、J.フロント リテイリンググループ（J.フロント リテイリング、パルコ、大丸松坂屋百貨店、J.フロント都市開発）によるラグジュアリーモール。東海エリア初出店40店舗・新業態16店舗を含む全65ショップのラインナップとなる。
■「HAERA」ショップラインナップ一覧
▼ラグジュアリーファッション
Cartier カルティエ（1〜2F）
CHANEL シャネル（1〜3F）
HERMES エルメス（B1〜3F）
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン（B1〜3F）
▼1F ファッション・ライフスタイル
スキマ （シューズ・革小物）
NONFICTION （フレグランス・ファイフスタイル）
BYREDO （フレグランス・ファイフスタイル）
FUEGUIA 1833 （フレグランス・ファイフスタイル）
DPTYQUE （フレグランス・ファイフスタイル）
▼2F ファッション・ライフスタイル
アークテリクス （メンズ・レディスアウトドア アパレル）
DESCENTE （スポーツ・アウトドア・ライフスタイル）
Snow Peak （メンズ・レディスアウトドア・アパレル）
▼3F ファッション・ライフスタイル
MIDWEST （メンズ・レディスファッション シューズ）
AAPE STORE （メンズ・レディスファッション）
SAVE THE DUCK （メンズ・レディス・キッズファッション）
ECCO （シューズ・バッグ・革小物）
agnes b. （メンズ・レディスファッション）
COS （メンズ・レディスファッション）
RINKAN （買取サービス）
フォーナインズ （眼鏡・サングラス）
GANZO （ファッション雑貨 バッグ・革小物）
Clarks Originals （メンズ・レディスファッション）
SMYTHSON （ライフスタイル雑貨）
Macqlo （メンズファッション）
▼4F レストラン
BRIANZA NAGOYA （イタリアン）
炭焼うな富士 （和食・鰻料理専門店）
MACAON Pintxos y Arroces （スパニッシュ）
YORONIKU NAGOYA （WAGYU 焼肉）
和牛スギモト燦 （和食・和牛料理）
月島もんじゃタマトヤ （もんじゃ焼き）
築地すしくろ （寿司）
▼B2F レストラン・カフェ
Sta. （創作家庭料理）
ERICK SOUTH （南インドダイニング）
スターバックス リザーブ カフェ （カフェベーカリー）
SOLO PIZZA Napoletana da Luigi SAKAE （イタリアン）
天ぷらの浜金〜旨い魚と揚げたて天ぷら〜 （和食）
スナック・ピラーズ （バー）
KOUGEI （中華料理）
博多もつ鍋おおやま （もつ鍋）
麺と前 たかさご （麺）
とんかつ わだ福 （とんかつ）
廻転鮨 銀座おのでら （鮨）
立呑 引手数多 （創作料理）
ポーたま （ポークたまごおにぎり専門店）
焼肉ステーキ弁当セジョン×海苔弁いちのや （弁当・惣菜）
焼鳥 とりこころ （焼鳥）
Cafe／Bistro Parisien Le Beurre Noisette （カフェ＆ビストロ）
名古屋コーチン鶏おでん 清水 （和食・鶏料理・おでん）
立ち食い寿司 極 （寿司）
▼B1F フード・スイーツ・カフェ
坪井花苑 （フワラー）
LOUANGE TOKYO Le Chateau（スイーツ・カフェ）
PIERRE MARCOLINI（チョコレート・カフェ）
紅茶専門店TEAPOND（紅茶専門店）
L'ABEILLE（プレミアムハニー）
パティスリー GIN NO MORI Ludique（焼菓子）
La Maison du R NAGOYA（ケーキ）
National Bakery（ベーカリー・レストラン）
memento mori（バー・スイーツ）
赤坂おぎ乃和甘（和スイーツ）
丸山珈琲（コーヒー）
Yonemura the Store（クッキー）
Mr. CHEESECAKE（スイーツ・カフェ）
CARAMEL CAMEL（キャラメル菓子）
ゆえん（和洋スイーツ）
BON ALLURE（パティスリー）
【画像】名古屋の新商業施設「HAERA」内部イメージ・地図・ショップ一覧など
栄駅直結の立地に、高さ約211メートルのビルがそびえ立つ。地上41階・地下4階・塔屋1階。B2〜4階には商業施設「HAERA（ハエラ）」が誕生し、5〜9Fはシネコン「TOHOシネマズ 名古屋栄」が登場する。12〜30Fはオフィス、上層にはホテル「コンラッド名古屋」が入る。
「HAERA」は、J.フロント リテイリンググループ（J.フロント リテイリング、パルコ、大丸松坂屋百貨店、J.フロント都市開発）によるラグジュアリーモール。東海エリア初出店40店舗・新業態16店舗を含む全65ショップのラインナップとなる。
▼ラグジュアリーファッション
Cartier カルティエ（1〜2F）
CHANEL シャネル（1〜3F）
HERMES エルメス（B1〜3F）
LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン（B1〜3F）
▼1F ファッション・ライフスタイル
スキマ （シューズ・革小物）
NONFICTION （フレグランス・ファイフスタイル）
BYREDO （フレグランス・ファイフスタイル）
FUEGUIA 1833 （フレグランス・ファイフスタイル）
DPTYQUE （フレグランス・ファイフスタイル）
▼2F ファッション・ライフスタイル
アークテリクス （メンズ・レディスアウトドア アパレル）
DESCENTE （スポーツ・アウトドア・ライフスタイル）
Snow Peak （メンズ・レディスアウトドア・アパレル）
▼3F ファッション・ライフスタイル
MIDWEST （メンズ・レディスファッション シューズ）
AAPE STORE （メンズ・レディスファッション）
SAVE THE DUCK （メンズ・レディス・キッズファッション）
ECCO （シューズ・バッグ・革小物）
agnes b. （メンズ・レディスファッション）
COS （メンズ・レディスファッション）
RINKAN （買取サービス）
フォーナインズ （眼鏡・サングラス）
GANZO （ファッション雑貨 バッグ・革小物）
Clarks Originals （メンズ・レディスファッション）
SMYTHSON （ライフスタイル雑貨）
Macqlo （メンズファッション）
▼4F レストラン
BRIANZA NAGOYA （イタリアン）
炭焼うな富士 （和食・鰻料理専門店）
MACAON Pintxos y Arroces （スパニッシュ）
YORONIKU NAGOYA （WAGYU 焼肉）
和牛スギモト燦 （和食・和牛料理）
月島もんじゃタマトヤ （もんじゃ焼き）
築地すしくろ （寿司）
▼B2F レストラン・カフェ
Sta. （創作家庭料理）
ERICK SOUTH （南インドダイニング）
スターバックス リザーブ カフェ （カフェベーカリー）
SOLO PIZZA Napoletana da Luigi SAKAE （イタリアン）
天ぷらの浜金〜旨い魚と揚げたて天ぷら〜 （和食）
スナック・ピラーズ （バー）
KOUGEI （中華料理）
博多もつ鍋おおやま （もつ鍋）
麺と前 たかさご （麺）
とんかつ わだ福 （とんかつ）
廻転鮨 銀座おのでら （鮨）
立呑 引手数多 （創作料理）
ポーたま （ポークたまごおにぎり専門店）
焼肉ステーキ弁当セジョン×海苔弁いちのや （弁当・惣菜）
焼鳥 とりこころ （焼鳥）
Cafe／Bistro Parisien Le Beurre Noisette （カフェ＆ビストロ）
名古屋コーチン鶏おでん 清水 （和食・鶏料理・おでん）
立ち食い寿司 極 （寿司）
▼B1F フード・スイーツ・カフェ
坪井花苑 （フワラー）
LOUANGE TOKYO Le Chateau（スイーツ・カフェ）
PIERRE MARCOLINI（チョコレート・カフェ）
紅茶専門店TEAPOND（紅茶専門店）
L'ABEILLE（プレミアムハニー）
パティスリー GIN NO MORI Ludique（焼菓子）
La Maison du R NAGOYA（ケーキ）
National Bakery（ベーカリー・レストラン）
memento mori（バー・スイーツ）
赤坂おぎ乃和甘（和スイーツ）
丸山珈琲（コーヒー）
Yonemura the Store（クッキー）
Mr. CHEESECAKE（スイーツ・カフェ）
CARAMEL CAMEL（キャラメル菓子）
ゆえん（和洋スイーツ）
BON ALLURE（パティスリー）