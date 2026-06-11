なぜ「向こう見ず」なのか。どうして「こだわる」のか…発達障害の子どもに見られる「他者との違い」の正体を医師が解説

発達障害がある子は「周囲が理解しがたい行動をする」と言われることがある。そうかと思うと「発達障害の特性は多かれ少なかれ誰のなかにもある」と言われることもある。一見矛盾した通説を前にし、混乱したことのある人もいるだろう。一体「発達障害」があると、どこがどう違うのか。もっとも本質的なことを、間もなく『発達障害を抱える子どもの「できる！」を増やす作戦事典』を刊行予定の小児科専門医・武田洋子先生が分かりやすく解き明かす。

【前編を読む】誰もが知るあの有名企業の会長もそうだった！ 小児科専門医が教える今さら人に聞けない「発達障害」の基礎知識

ADHDとASDの特徴とは

★ADHDとは

はじめに、ADHDです。不注意・多動性・衝動性、この3つが主要な特性です。不注意中心のケースと、多動性・衝動性中心のケース、そして全てが見られるケースがあります。不注意とは、たとえば、「気が散る」、「人の話を聞けない」といったことです。ときに「授業態度が悪い」とか「反抗的」と誤解されていることがありますが、言葉が心に届きにくく、“心まで聞こえていない”のだと理解してください。悪い子なのではありません。

次に多動性ですが、姿勢や視線が落ち着かない、高いところへ登るなど、危ないことを平気でするといった「向こう見ず」な傾向があります。こうした「向こう見ず」な行動は、周りの気を引こうとかの為ではなく、危ないと分からないのが特徴です。したがって、誰も見てない時にもやりますので、注意が必要です。

衝動性とは「待てない」という特性です。順番や会話に割り込むことからトラブルになりやすい傾向があります。飛び出しなど、後先考えず行動に走る場合もあり危険防止が欠かせません。

ところで、ADHDは圧倒的に男の子に多いのですが、女の子の不注意型は見過ごされていることがあるので注意が必要です。実際はADHDの特性からくる不注意やぼんやりして見えるのを、「おとなしい性格なのだ」と誤解されることが少なからずあるからです。周囲の理解と目が重要です。

★ASDとは

次にASDをもう少し詳しく見てみましょう。柱となる特性として、

（1）社会的コミュニケーションの障害

（2）限られた興味やこだわりと感覚過敏

を挙げることができます。

（1）社会的コミュニケーションの障害

まず視線が合いにくいという特徴があります。

また、定型発達の場合は1歳半くらいまでに、親が「ほら、〇〇だよ」と言うと、言葉がわからなくても子どもに心が通じて、同じものを見るようになります。これを「共同注視」と言いますが、ASDを抱える子は、この共同注視が遅れます。

子どものほうから、「ほら、飛行機」というふうに指差すという現象も、なかなか出ません。テレビを見ていて「面白いね」とでも言いたげな様子で親のほうを見たり、描いた絵を見せに持って来たり……といった、視線や表情による意思疎通、気持の交流がなされにくいのが、特徴のひとつです。

行動に着目すると、自分ひとりで好きなことに没頭して、みんなの遊びの中に入ろうとしない子が多く見られます。対照的に、「積極奇異型」といって一方的に話しかけにいく子もいます。たとえば、初めて会った人にも人見知りせず、「お財布を見せてください」などと、独特の”決まり文句“で遠慮なく話しかける子、空気を読めず、一方的に”自分の好きなこと、興味のあること“を話し続ける場合もあります。

ASDは「自閉スペクトラム症」と書きます。「自閉」という表現から、周囲の人と関係を結べない障害であると誤解する方も過去にはいらっしゃいましたが、対人関係がないのではなく、質が違うのです。

（2）限られた興味やこだわりと感覚過敏

ASDを抱える子どもには“興味の偏り”がよく見られます。たとえば話しかけても虫に夢中でこちらに目もくれなかったり、ボタン、スイッチへ突進していって、何度もクリックし続けたりといった、独特な行動の繰り返しや、物へのこだわりがあることが知られています。

感覚過敏とは、触覚、聴覚、視覚などの感覚が敏感すぎて、生活に支障が出ている状態です。

●シャワーの音を耳ざわりに感じる

●お湯の皮膚にあたる感覚が針のようで耐えられない

●特定の洋服の肌ざわり、色や柄の記憶にとらわれて、同じものばかり着る

●味覚の偏りから極度の偏食になる

といった、生活に支障をきたしかねない現象が起こることもあります。

「こだわり」もよく見られる特徴です。たとえば、ASDを抱える子は、“いつも同じ道”を通ることに強くこだわったりします。いつも同じ道を通らなくても、目的地に行くことはできますし、生活上問題はありません。しかしいつもと違うことに、「それでもいい」という気になれないのです。

なぜそれほどまでにこだわるのか、いろいろな捉え方がありますが、「同じ道でなくても目的地へ行ける」と想像するのが難しいから、同じ道にこだわるのだとも考えられます。（想像力が弱い、ということです。）このように「想像力の障害」と考えると、他の「こだわり」も同様に理解できます。

タイヤを回す子は「回さない自分」を、跳ねる子は「跳ねない自分」を想像できず、こだわりや常同行動を繰り返すことになるわけです。本人はそれで良くて安心しているのです。「自分の気が済む」ことが最重要なので、流儀を変えようとするとパニックになることがあります。

このような想像力の障害は、他人とのコミュニケーションにも影響を及ぼします。言われた言葉以外のことを想像して補うことができないのです。

たとえば大人が「散らかっているね」と言って、それとなく片付けるようほのめかしても、ASDを抱える子どもには、その言葉の真意が“片付けなさい”であることを想像するのは難しいのです。ですから指示を出すときは、「片付けなさい」と直接的な言い方で伝える配慮が大切です。

何よりも大事にしたい「基本的自尊感情」

発達障害を抱える子どもを育てているご家族に、ぜひ大切にしていただきたいのが次のことです。

まず、「子どもの自尊感情を育て、守る」こと。

自尊感情とは、“自分に対して肯定的で良いイメージを抱いている状態”を指す心理学用語「セルフ エスティーム」の日本語訳です。

心理学者の近藤卓先生は、自尊感情を「社会的自尊感情」と「基本的自尊感情」の組み合わせから成り立つとしています。“社会的”は英語でsocial（ソーシャル）、“基本的”はbasic（ベーシック）であることから、近藤先生は2つを合わせてSOBAセット（ソバ-セット）と呼んでいらっしゃいます。

「社会的自尊感情」は、成功体験を積んだり他人の役に立ったりする中で得られるものであり、褒められて大きくなる感情でもあります。ただ、これは他者との比較に基づく相対的な感情です。

一方「基本的自尊感情」は、成功や優越とは無関係に、自分のよいところも至らないところも受け入れ、自分を大切な存在として尊重できる、無条件の絶対的な感情です。

以前、自尊感情を「根拠のない自己肯定感」と表現している方がいらっしゃいました。なぜ「根拠のない」なのか。

根拠のある自己肯定感というのは、“自分は〇〇だからすごい”という感覚、つまり社会的自尊感情です。この感覚は、「〇〇」でなくなった場合、たとえば成績が下がったり、部活でレギュラーになれなかったりした場合、すぐに揺らいでしまいます。

これに対し、成績が下がっても、レギュラーになれなくても揺らがないのが、基本的自尊感情です。肯定できる理由や根拠を必要としない、折れない心、ゆるぎない自分。そちらのほうが、社会で生きていくうえで重要です。ですから「根拠のない」という言葉がつくのです。

私は、社会的自尊感情は「すごい自分」への自信であり、基本的自尊感情は「ありのままの自分」への安心のことだと思っています。これら2つの自尊感情はいずれも大切ですが、特に子どもたちの心に揺るぎない基本的自尊感情をしっかり育ててほしいというのが私の願いです。そこで次節では、基本的自尊感情について説明します。

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