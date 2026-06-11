株式会社鎌倉新書（東京都中央区）が運営する葬儀相談依頼サイト『いい葬儀』は、このほど7回目となる「お葬式に関する全国調査（2026年）」を実施、その結果を発表しました。それによると、葬儀費用の総額は「96.73万円」となり、2024年の調査より約2.5万円増加したことがわかりました。



【調査結果】葬儀費用の総額は「96.73万円」、葬儀の種類によって異なる

調査は、直近2年以内（2024年3月〜2026年3月）に喪主（または喪主に準ずる立場）を経験したことのある全国の40歳以上の男女2000人を対象として、2026年2月〜3月の期間にインターネットで実施されました。



まず、「実際に行った葬儀の種類」を尋ねたところ、「家族葬」（47.0％）が最も多く、次いで「一般葬」（30.2％）、「一日葬」（11.9％）、「直葬・火葬式」（10.8％）が続きました。



2024年の第6回調査と比較すると、「家族葬」は微減（50.0％→47.0％）、「一般葬」はほぼ横ばい（30.1％→30.2％）となった一方、「一日葬」（10.2％→11.9％）と「直葬・火葬式」（9.6％→10.8％）は微増しており、葬儀の規模や形式の多様化が進んでいる様子がうかがえました。



続いて、「葬儀にかかった費用」について、第7回（2026年調査）までの調査結果を、中央値で再集計したところ、内訳は「基本料金」が72.02万円、「飲食費」が11.67万円、「返礼品費」が13.03万円となり、総額は「96.73万円」で、2024年の調査（94.21万円）から約2.5万円の増加となりました。



また、葬儀の種類別に総額を比較すると、「一般葬」が122.01万円（前回比+0.63万円）、「家族葬」が96.39万円（同+6.49万円）、「直葬・火葬式」が49.56万円（同+1.71万円）、「一日葬」が74.43万円（同+1.99万円）という結果になっています。



次に、「葬儀の事前準備をいつ頃から始めましたか」と尋ねたところ、約6割が「準備していなかった」（63.8％）と回答。



また、「葬儀業者を決めた時期」についても「亡くなった後」が最も多く、家族が亡くなった直後の時間的・精神的余裕のなさに加え、「何を準備すべきか分からない」「まだ先のことだと考えていた」といった意識も、事前準備を行わない背景にあると推察されます。



さらに、葬儀業者を「自身で決めた」と答えた1575人のうち、「葬儀社の比較検討を行った」とした人は22.9％にとどまり、「比較検討を行わなかった」人が87.1％（1372人）にのぼりました。



なお、「比較検討を行わなかった」とした人の内訳を見ると、「1社のみ」が782人、「見積もりは取らなかった」が590人でした。



「葬儀を行った際に困ったこと」については、「お布施の相場・マナーがわからない」（346人）、「葬儀の知識やマナーがわからない」（259人）、「遺影にふさわしい写真がない」（227人）が上位に挙がり、日常的に関わりの少ないお寺とのお付き合いや、仏事・儀式のマナーに対する知識不足が、喪主の強い不安や困りごとにつながっていることがうかがえます。



最後に、「死亡届提出後に役所で行う各種手続きのイメージ」を尋ねたところ、「めんどくさい」（816人）、「わかりにくい」（736人）、「大変」（705人）といったネガティブな回答が上位を占めました。



一方で、「もし、役所におくやみ手続きを専門の職員が寄り添ってサポートしてくれたらどう感じますか」という質問に対しては、「何もわからないので安心」「心強い」「助かる」など、肯定的な意見が多く寄せられ、葬儀を終えて心身ともに疲弊している遺族にとって、その後の煩雑な手続きに対する適切なサポートが強く求められていることが浮き彫りになりました。