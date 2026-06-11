◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人7-0楽天（10日、楽天モバイルパーク)

巨人の戸郷翔征投手が、楽天打線を相手に圧巻の奪三振ショーを披露。9回13奪三振の好投です。

先発した戸郷投手は初回、楽天の先頭・佐藤直樹選手から見逃し三振を奪う立ち上がり。2回には村林一輝選手、太田光選手から連続三振を奪うなど、得意のフォークと直球を武器に楽天打線を封じ込めました。

3回は佐藤選手と辰己涼介選手を連続空振り三振。4回にも浅村栄斗選手から空振り三振を奪うなど、4回終了時点で7奪三振を記録しました。

さらに5回には三者連続三振をマーク。5イニングを終えて10奪三振と、楽天打線を圧倒。6回には先頭にヒットを許すも2つの空振り三振でここも無失点に抑えます。7回も1つの三振含む三者凡退とテンポよく抑えました。今季最長となる8回のマウンドにも上がり三者凡退に仕留めます。そして迎えた9回、先頭の平良竜哉選手にヒットを与えるも続く吉野創士選手を見逃し三振。マッカスカー選手にもヒットを打たれたものの、最後は村林一輝選手をショートゴロに抑え完封勝利となりました。

戸郷投手は前回3日のオリックス戦で、2回に紅林弘太郎選手への頭部死球により危険球退場。わずか1回0/3でマウンドを降りる悔しい結果となっていましたが、中6日で迎えたこの日は本来の投球を取り戻したかのような快投を見せ、9回134球を投げ、被安打5、14奪三振、与四死球2、無失点と好投しました。

試合後、戸郷投手は「前回は中継ぎの方に迷惑をかけてしまったので今日は1人でなんとかいこうと、チームの援護もたくさんあったので最後まで投げ切れてよかったです」とコメント。14奪三振は自身最高記録となる好投。「最後も気持ちよく終われなかったが0で終えてよかったです」と笑顔を見せます。

さらに交流戦は13勝目をマーク。現在ロッキーズで活躍する菅野智之投手と並ぶ球団2位タイを記録しています。「今日も菅野さんが6勝目メジャー投げたので、なんとか後追えるように頑張りました」と意識していたと話します。最後に「たくさんの声援のおかげでなんとか6月負けなしです。優勝出来るように頑張りますので応援よろしくお願いいたします」と意気込みました。