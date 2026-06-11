◇プロ野球セ・パ交流戦 西武5×-4広島（10日、ベルーナドーム）

西武が2試合連続のサヨナラ勝利で4連勝、貯金を15に伸ばしました。西口文也監督は通算100勝に到達し「言われるまで、思ってなかったのでうれしいです」とコメントしました。

この日の試合は2点リードの9回で抑えの岩城颯空投手が2ランホームランを浴び同点とされます。それでも延長10回、桑原将志選手が内野安打で出塁すると送りバントでランナー2塁とします。このチャンスで長谷川信哉選手がタイムリーを放ちサヨナラ。西武が5-4で勝利しました。

前日に続き2試合連続のサヨナラヒットの長谷川選手。試合後西口監督は「本当に最後よく長谷川が打ってくれたと思います。桑原が打った時点で、（滝澤）夏央に送らせて。ハセ（長谷川選手）で決めてもらおうっていう形を作ったんですけどね。本当によく期待に応えてくれました」と選手たちをたたえました。

スタメンマスクをかぶった古賀悠斗選手は先制打を放つなど4打数2安打3打点の活躍。「古賀は打つ方でも今年はいい状態をキープしてくれてるので、チャンスで古賀に打席が回ってくると、何かしてくれるんじゃないかっていつも思わせてくれてます」とコメントしました。

この日はフル出場したものの、前日は途中交代したネビン選手の状態について、「本人から大丈夫っていう言葉をもらったので、きょうは思い切って使いました」と語りました。