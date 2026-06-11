クマが捕獲された栃木県宇都宮市では、10日も“別のクマ”への警戒が続いています。麻酔銃を持ってクマの捕獲を行った動物園の職員を取材すると、当時の緊迫した状況が明らかになってきました。

◇

10日に「news zero」が話を聞いたのは、クマの捕獲に携わった宇都宮動物園の担当者です。

捕獲に携わった宇都宮動物園の担当者

「『ここでなんとか眠らせないと』と気をつけてやっていました」

9日に厳戒態勢のなか行われたクマ捕獲作戦で、麻酔銃を構えていた男性です。栃木県から依頼を受けて捕獲にあたった一部始終について語りました。

■3発目に命中「かなりプレッシャーかかっていた」

捕獲に携わった宇都宮動物園の担当者

「（クマは）住宅と物置小屋の間の中にうずくまっていた」

岩粼陽フィールドキャスター

「捕獲するまでの過程は？」

捕獲に携わった宇都宮動物園の担当者

「猟友会の人が『ここどう？』と言ってくれた場所があって、そこしかないと思ってなるべくクマに近づいて、5メートルくらいまで近づいて1回撃ちましたが外れました。（その後）フェンスの向こう側、1メートルくらいのところにいた。撃ったときに興奮してフェンスは破れないだろうけど、のぼってきたらもう…って考えたけど、そこしかないので3回目はフェンス越しで発砲して命中しました」

クマ捕獲のために麻酔銃を使ったのは、今回が2回目だったといいます。

捕獲に携わった宇都宮動物園の担当者

「あそこから移動して、どっか行っちゃうとなると、周りにすごい人がいたので、犠牲になる人がいたのかなと思いましたし。かなりプレッシャーがかかっていたので、自分の精神状態を保つのも大変だった」

■“アスファルトの上を走り爪なくなる”

クマは、この動物園でも飼育しています。

捕獲に携わった宇都宮動物園の担当者

「（捕獲したクマは）すごいぼってりしていた。すごい体格がいいクマでした」

鋭い爪を持つクマですが、捕獲したクマにはその爪にある特徴があったといいます。

捕獲に携わった宇都宮動物園の担当者

「アスファルトの上を何日も何日も走ってたから、爪がなくなっていた」

1頭が捕獲されたいまも、住民の不安は続いています。

記者

「宇都宮市の職員がクマの捜索を行っているとみられます」

岩粼陽フィールドキャスター

「宇都宮市内の小中学校はきょうも休校となっています。校庭に子どもたちの姿はありません」

市内の小中学校は、10日もすべて休校になっています。

■2頭目は？…引き続き周辺をパトロール

市は、2頭目の存在を否定できないとしていますが、クマの目撃情報は、9日の捕獲以降、新たに入ってきていないということです。

市は専門家などの見解も踏まえ、11日からすべての市立の小中学校を再開すると発表しました。その上で、引き続き周辺のパトロールを行うとしています。

（6月10日放送『news zero』より）