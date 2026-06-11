「2026 FNS歌謡祭 夏」BE:FIRST・FRUITS ZIPPER・ME:Iら第2弾アーティスト解禁 ちいかわ・ハチワレたち映画OPテーマ初披露
【モデルプレス＝2026/06/11】7月1日に放送される、相葉雅紀が司会を務めるフジテレビ系音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』（18時30分〜3時間半の生放送）。新たに第2弾アーティストが発表された。
【写真】「2026 FNS歌謡祭 夏」出演の人気キャラたち
先日、出演アーティスト第1弾としてNumber_i、HANA、モナキ、Juice=Juiceらが発表されたが、新たに第2弾アーティストとしてBE:FIRST、FRUITS ZIPPER、TWSら10組を解禁。さらに、ちいかわ・ハチワレたちが映画オープニングテーマを初披露する。7月24日に公開を控える『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。映画化決定の発表以降、公開が待ちきれない人が続出し、SNSでも反響を見せている。そんな映画のオープニングテーマ『くつずれ』を、ちいかわ・ハチワレ・うさぎをはじめとする人気キャラクターが杉並児童合唱団とともにテレビ初パフォーマンス。『FNS歌謡祭』でしか見られない豪華なコラボレーションとなる。
ミュージカル『ブラッド・ブラザーズ』での共演をきっかけに結成された音楽ユニット・カキンツハルカ。舞台・映画・ドラマと多才な活躍を見せる柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏が“演じるだけじゃ終わらない。歌で紡ぐ、新たなステージ”を掲げ活動中！2025年に投稿された歌唱動画はSNSでも大きな話題に。今年の頭に行われた4都市でのツアーも満員で幕を閉じた3人が音楽番組初登場。圧倒的な歌唱力とパフォーマンスでステージを熱く盛り上げる。
さらに、デビュー30周年となる島袋寛子が4年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ。豪華アーティストと一夜限りのパフォーマンスするほか、ELAIZA、CUTIE STREET、TWS、TREASURE、BE:FIRST、FRUITS ZIPPER、ME:Iが登場。2026年も『FNS歌謡祭』ならではの豪華コラボレーションや名曲カバーなど、特別な企画満載でお届けする3時間半。追加出演アーティストの情報や、企画の詳細は後日発表する。（modelpress編集部）
アイナ・ジ・エンド
★映画ちいかわ
Aぇ! group
★ELAIZA
★カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
★CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
★島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
★TWS
★TREASURE
Number_i
NEWS
HANA
★BE:FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
★FRUITS ZIPPER
★ME:I
モナキ
緑黄色社会
他
（50音順）
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◆ちいかわ・ハチワレたちが映画OPテーマ初披露
先日、出演アーティスト第1弾としてNumber_i、HANA、モナキ、Juice=Juiceらが発表されたが、新たに第2弾アーティストとしてBE:FIRST、FRUITS ZIPPER、TWSら10組を解禁。さらに、ちいかわ・ハチワレたちが映画オープニングテーマを初披露する。7月24日に公開を控える『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。映画化決定の発表以降、公開が待ちきれない人が続出し、SNSでも反響を見せている。そんな映画のオープニングテーマ『くつずれ』を、ちいかわ・ハチワレ・うさぎをはじめとする人気キャラクターが杉並児童合唱団とともにテレビ初パフォーマンス。『FNS歌謡祭』でしか見られない豪華なコラボレーションとなる。
◆柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏“カキンツハルカ”初登場
ミュージカル『ブラッド・ブラザーズ』での共演をきっかけに結成された音楽ユニット・カキンツハルカ。舞台・映画・ドラマと多才な活躍を見せる柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏が“演じるだけじゃ終わらない。歌で紡ぐ、新たなステージ”を掲げ活動中！2025年に投稿された歌唱動画はSNSでも大きな話題に。今年の頭に行われた4都市でのツアーも満員で幕を閉じた3人が音楽番組初登場。圧倒的な歌唱力とパフォーマンスでステージを熱く盛り上げる。
さらに、デビュー30周年となる島袋寛子が4年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ。豪華アーティストと一夜限りのパフォーマンスするほか、ELAIZA、CUTIE STREET、TWS、TREASURE、BE:FIRST、FRUITS ZIPPER、ME:Iが登場。2026年も『FNS歌謡祭』ならではの豪華コラボレーションや名曲カバーなど、特別な企画満載でお届けする3時間半。追加出演アーティストの情報や、企画の詳細は後日発表する。（modelpress編集部）
◆出演アーティスト一覧 ★今回解禁のアーティスト
アイナ・ジ・エンド
★映画ちいかわ
Aぇ! group
★ELAIZA
★カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
★CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
★島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
★TWS
★TREASURE
Number_i
NEWS
HANA
★BE:FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
★FRUITS ZIPPER
★ME:I
モナキ
緑黄色社会
他
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