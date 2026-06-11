共和党議員4人が造反

ワンマンぶりが際立つトランプ米大統領だが、その威光に陰りが見え始めている。

ブランチ米司法長官代行は6月2日、政治的な訴追を受けたとする人への救済基金創設を撤回すると表明した。この基金は、納税申告書の流出を巡ってトランプ氏が内国歳入庁（IRS）などを相手に起こした訴訟の和解条件として、「司法の武器化」の被害者への補償を目的に発案されたものだ。

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だが、2021年の連邦議会議事堂占拠事件で起訴された支持者らも補償の対象になる可能性があるため、与党・共和党にも反対者が多く、トランプ氏は断念せざるを得なかった。

仁義なき罵倒と盗聴

トランプ氏への打撃はまだある。連邦議会下院は3日、イラン攻撃から米軍を撤収するよう要求する決議案を可決した。下院は共和党が多数派を占めているが、激戦州の共和党議員4人がこの決議案に賛成したからだ。

本決議は1973年に成立した大統領の戦争権限を制限する戦争権限法に基づくものだが、大統領に拒否権があるため実効性はない。ただ、トランプ氏としては11月の中間選挙に向けて一定の制約がかかったことは間違いないだろう。

FRB新議長も言うことを聞かず？

トランプ氏が指名した連邦準備制度理事会（FRB）のウォーシュ新議長も、期待通りの役割を演じてくれるかどうかが怪しくなっている。

トランプ氏は5日、FRBに政策金利を引き下げてほしいと語った。5月22日にホワイトハウスでウォーシュ氏の就任式を行った際、トランプ氏はFRBの独立性を尊重すると述べたが、再び本音を漏らした形だ。

しかし、16日から開かれる連邦公開市場委員会（FOMC）を前に、FRBは利下げではなく利上げを行うとの観測が強まっている。インフレ率が高まる一方、雇用市場が予想以上に堅調に推移しているからだ。

雇用市場が良好なこと自体は望ましいが、利上げは住宅ローン金利をさらに上昇させるリスクがあるため、不動産市場の不調を気にするトランプ氏にとって頭の痛い展開だ。

中国の政策転換は不可能か

対外面でもトランプ氏の影響力が弱まっている。

日本経済新聞は2日、トランプ政権は近く中国と両国製品の関税引き下げ交渉に入ると報じた。米中は5月の首脳会談を受けて、相互に300億ドル（約4兆8000億円）分の関税を引き下げるため、近く具体的な品目設定作業に入る予定だ。

トランプ氏は2期目当初、対中関税を145％まで引き上げ、貿易不均衡を是正すると豪語していたが、中国がレアアースの禁輸を武器に反撃に出ると腰砕けとなった。その後、両国の緊張関係は沈静化した感が強い。

トランプ政権内では、中国の政策転換は不可能だとするあきらめの声が出ていることも関係している。トランプ氏の剛腕をもってしても中国の改革は無理だというわけだ。

暴走するイスラエルにもお手上げ

トランプ氏はイスラエルのネタニヤフ首相の暴走にも手を焼いている。

トランプ氏は3日に公開された米紙ニューヨーク・ポストのポッドキャスト番組で、レバノンへの攻撃を続けるネタニヤフ氏と1日に電話協議を行った際、「おまえはまったく頭がおかしい。私がいないとおまえはいまごろ刑務所に入っているぞ」などと罵倒したことを認めた。

ネタニヤフ氏との関係は引き続き良好としているが、両者の思惑が大きく食い違ってきているのは事実だ。イランとの停戦を一刻も早く成立させたいトランプ氏に対し、ネタニヤフ氏は戦争を長引かせたい意向が強い。

ネタニヤフ氏がイランとの停戦合意を邪魔する行為をさらに続ければ、両者の間に決定的な亀裂が入る可能性は十分にあるだろう。

米国要人をイスラエルが盗聴

米・イスラエル両国の関係悪化を示唆する出来事も明るみに出ている。

米紙ニューヨーク・タイムズは6日、米国防総省がイスラエルの情報収集活動に対する脅威評価を最高レベルに引き上げたと報じた。イランとの戦闘終結に向けた協議を担う米国の交渉担当者に対し、イスラエルの情報機関が盗聴を強化している可能性があるという。

同紙によれば、イスラエルはウィトコフ中東担当特使らを標的とし、トランプ氏の戦略や交渉方針を把握していた。米国とイランがイスラエルの意向を反映せずに合意することを阻止するのが狙いだ。

報道に関するトランプ政権のコメントは出ていないが、現場レベルでもイスラエルとの関係が急速に悪化していることの証左だ。

「ディープ・ステート」本丸に“鉄槌”

米国の情報機関コミュニティー内でも軋轢が生じている。

ロイターは2日、中央情報局（CIA）が国家情報長官室（ODNI）に対し、イラン戦争関連を含む一部の情報評価への協力を停止していると報じた。この協力停止は、情報共有や責任範囲を巡って両機関の対立が激化しているためだ。

CIAと対立していたODNIのトップであるギャバード氏は6月末に退任する予定だが、トランプ氏が後任（長官代行）に任命したのは連邦住宅金融庁のパルト局長だった。パルト氏はトランプ氏の忠臣と評される人物だが、安全保障分野では素人のため、共和党から資質を疑問視する声が上がっている。

トランプ氏は5日に公開されたウォールストリート・ジャーナルのインタビューで、バルト氏の使命はODNIの職員を大量に解雇することとの見解を示した。2016年大統領選の際のロシア疑惑以来、情報機関を敵視してきたトランプ氏は、ついに意趣返しに着手したのだ。

「ディープ・ステート（影の政府）」の本丸に鉄槌を下せば、トランプ氏の支持者は拍手喝采するだろうが、国内外で懸案が山積する状況下では果たして大丈夫なのだろうか。

トランプ氏の言動で混乱が続く超大国の今後の動向について、引き続き高い関心を持って注視すべきだ。

藤和彦

経済産業研究所コンサルティングフェロー。1960年名古屋生まれ、1984年通商産業省（現・経済産業省）入省、2003年から内閣官房に出向（内閣情報調査室内閣情報分析官）。2026年3月末日で経産省を退職。

デイリー新潮編集部