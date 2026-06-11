【写真】笑顔の上皇陛下、輝くばかりに美しい雅子さま…1993年の晴れの日を振り返る

なごやかさの裏に苦い記憶

第1回【「それはもう上機嫌で“ありがとう”と…」天皇皇后両陛下ご成婚33年、天皇家の“私的な披露宴”こと「御内宴」の一部始終】を読む

天皇陛下と皇后雅子さま（当時の皇太子ご夫妻）のご成婚を受け、平成5（1993）年6月の日本はお祝いムード一色だった。なかでも「結婚の儀」が行われた9日は、臨時の祝日とあってテレビ中継に見入った人も多かったことだろう。

その2日後、11日の夜には皇室の私的行為として、一般での結婚披露宴に相当する「御祝宴（御内宴）」が行われた。出席者は79名の皇族、元皇族、元王族、親族。当時の「週刊新潮」が伝えたその詳細は、世間一般のなごやかな披露宴とさほど変わらない。ある皇室ジャーナリストによれば、その背景には上皇后ご夫妻のご成婚時、昭和の御内宴が“冷ややかな”もので終わるという苦い記憶があったようだ。

1993年6月9日、「結婚の儀」での天皇陛下ご夫妻

第2回では、いよいよ始まった晩餐会の雰囲気と献立、残る出席者の顔ぶれ、昭和の御内宴との違いなどを、出席者と有識者の貴重な証言と共に振り返る。

（全2回の第2回：以下「週刊新潮」1993年6月24日号掲載記事を再編集しました。文中の年齢、肩書き等は掲載当時のものです）

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「陛下は最初から最後まで笑顔」

皇室に連なる元華族のさる夫人はいう。

「連翠の間へ場所を移して御祝宴が始まると、最初に天皇陛下（編集部注：現在の上皇陛下）が立ち上がって“この度、2人がめでたく結婚いたしました。2人ともまだ若いが、皆さんよろしくお願いします”と、簡単なお言葉を述べられました。陛下は、今までに拝見したことがないほど楽しそうなご様子で、最初から終わりまで笑顔が絶えないのが何より印象的でした。そして、雅子さまは水色の振袖を着ていらしたのですが、それはお美しくあざやかでした」

別の出席者（女性）も、

「陛下のお言葉のあと、ワインを飲みながらフランス料理をいただいたのですが、部屋の端に控えていた30人ぐらいの室内楽団が静かに演奏を始めまして、それはいい雰囲気でございました。テーブルの上には真っ赤なバラが飾られ、料理はまず冷たいコンソメ、次に鮎の詰め物、若鶏のムースでした。デザートにはストロベリーのムースがでましたが、その上には皇太子さまと雅子さまをあらわす“梓”と“浜茄子”が砂糖で描いてありました。どのテーブルでも、ご婦人方は“まあ、可愛い”と思わず声を上げたものです。

そして最後に、皇族の中の長老で、最も声が立派でいらっしゃる三笠宮崇仁（たかひと）殿下が乾杯の音頭をとられまして、全員が立ち上って唱和して、両殿下のご結婚をお祝い申し上げたのです」

冷ややかだった昭和の御内宴

宴そのものは、1時間20分ほどのディナーを終えると、石橋の間へ場所を移した。そこでは、立食のレセプション形式だったから、てんでに飲物を片手に人の輪を作っては歓談。とくに皇太子殿下と雅子妃殿下を取り巻いては、すべての出席者が会話を楽しんでいたという。宴の終了は午後9時10分を回っていた。

ある皇室ジャーナリストはいう。

「今上陛下と美智子皇后のご結婚のとき（昭和34年）にも、御内宴は開かれました。しかし、あの時は、皇太后（当時の香淳皇后）が美智子妃を迎えるのを不快に思っておられたので、その空気が皇族や元皇族、宮内庁の一部にも広がり、今から思うと実に冷ややかに行われたのです。晩餐会ではなく、昼食会として行われ、それも小一時間で終了しています。昭和天皇と皇太后は、御内宴に先だって、その日（同年4月12日）の正午ちょっと前に、正田英三郎・冨美子夫妻に会われましたが、それは謁見に近いもので、親戚と親しく口をきくというようなものではなかった。

正午から始まった昼食会も、円卓ではなく、両陛下と正田夫妻の席は離れていたようです。しかも、出席者は皇族と元皇族ばかりで、正田家からは夫妻のほかに、祖父の貞一郎氏と長兄の巖氏が招かれただけ。全部合わせても46名。黙々と食事をし、高松宮宣仁（のぶひと）さまの音頭で乾杯はしましたが、互いに親しく話し合うようなことはなく、午後1時をすぎると散会したのです」

出席者は昭和34年の倍近い人数に

それが、その後の「美智子妃いじめ」や「正田家の冷遇」の始まりだったと言われるだけに、今回、雅子妃を迎えるに当っては、「美智子皇后は御内宴を温かいものに変えようと並々ならぬ努力をされた」と、皇室ウォッチャー達はいうのである。

「もちろん、天皇も同じお考えなのでしょうが、今回は皇族、元皇族のほかに、正田家からは兄の巖夫妻と弟の修（日清製粉社長）・泰子夫妻、妹夫妻も招かれた。そして、秋篠宮妃のご両親、川嶋辰彦・和代夫妻、三笠宮寛仁親王妃の母堂・麻生和子さん、三笠宮家の容子（まさこ）さんが嫁いだ千家の宗室・登三子夫妻と、いわゆる平民の親族も残らず招いた。

そのうえ圧巻は小和田家で、雅子妃の祖父母、両親だけでなく、父親・恒氏の兄弟とその配偶者すべて、そして雅子妃の妹さんまで、招待したのです。その結果、昭和34（1959）年の御内宴の倍近い人数になり、雰囲気も様変りしたのです」（皇室通）

天皇皇后両陛下が盛んに小和田家側の人達を励まそうと試みたのも、そんな背景があってのことだというのである。

皇族や元皇族も積極的に参加

天皇家から親族として招かれた小和田家の人達とは、前出の母方の祖父母・江頭夫妻のほかに、恒氏の長兄、顯（専修大教授）・淑子夫妻、姉の恭子さん、弟の鎌田隆（弁護士）・嘉寿子夫妻、同・小和田統（国際観光振興会理事）・摩地子夫妻、妹の紀子（としこ）さんと夫君の柏原一英氏（興銀常務）、末弟の亮（運輸省港湾局審査官）・喜代子夫妻、そして雅子妃の妹、礼子さん（国連難民高等弁務官事務所職員）、節子さん（東大在学中）である。

しかし、皇族や元皇族の人達が、御内宴に積極的に参加したのも事実である。

秩父宮妃は83歳の高齢で、かねて「心臓がお悪い」と言われてきたが、元気に出席して関係者を驚かせた。

高松宮妃も、81歳の高齢を押して出席。

島津貴子さんと島津久永氏（ソニー取締役）が出席したのはいうまでもないが、久永氏の母堂・久子さんに至っては、94歳の高齢で、日頃は杖をついている身だが、姿を現したのである。

元王族として招かれた李玖氏（李王家に嫁いだ梨本宮家の長女・方子［まさこ］さんの長男）も珍しく出席した。

御内宴を変えさせた“陰の主役”は

「皆さん、雅子妃には興味がおありだったようです」と、ある出席者はいう。むしろ、招かれたのに「御不参」の届けを出し、現実に欠席したのは、車椅子生活の桂宮宜仁殿下などほんの少数だったのだ。

ただ、元皇族の久邇邦昭（伊勢神宮大宮司）・正子夫妻が欠席したのが話題になった程度だった。「久邇家のお嬢さんは皇太子妃候補にあげられていたのに、結局、選ばれなかったので、無念に思っておられるらしい」などとあらぬ噂を囁かれたのである。

最後になったが、御内宴への出席を天皇ご一家が最も待ち望んでいたはずの正田英三郎氏は高齢を理由に欠席した。現在、89歳。杖をついて歩く身だが、今でも日清製粉名誉会長として会社へは出勤している。

が、昭和天皇の崩御後、正田氏は公式行事への参加も辞退するようになり、今回は「結婚の儀」にも参加しなかったのである。

せっかく皇室が温かく迎える空気に変わってから顔を出さなくなった正田氏の心境については（注＝ちょうどその頃から、足が不自由になったのは事実だが……）、「忖度するに複雑すぎる」とたいがいの関係者はいう。御内宴を変えさせた“陰の主役”ともいえる存在だが、最も遠いところにいる人なのである。

（以上、「週刊新潮」1993年6月24日号掲載記事より）

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「大変気持ちのいい宴だったのは確かです」――。第1回【「それはもう上機嫌で“ありがとう”と…」天皇皇后両陛下ご成婚33年、天皇家の“私的な披露宴”こと「御内宴」の一部始終】では、小和田家側の出席者が証言した“皇室側のきめ細かな配慮”などを伝えている。

デイリー新潮編集部