情報戦？ホント？負傷で練習欠席のオランダ代表守護神について指揮官が不敵な笑み「日本戦？出場できるよ」
【カンザスシティー（米ミズーリ州）１０日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯第１戦で森保ジャパンと対戦するオランダ代表が１０日、ベースキャンプ地初日のトレーニングを行った。
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オランダ代表の守護神・ＧＫファンブルッヘン（ブライトン）が初日のトレーニングを欠席した。８日にニューヨークで行われたウズベキスタンとの親善試合で、着時時に腰を痛め、交代を余儀なくされていた。
クーマン監督は「様子を見るしかないね。１日１日、彼の様子を見ていく」と欧州予選８試合中６試合に先発出場した守護神の回復を見守る意向を示しつつ「日本戦？出場できると考えているよ」との見解を示した。
この時期は、各国間で情報戦が繰り広げられる時期でもある。ＭＦ三笘薫の同僚で、攻撃の起点にもなる足元巧みなＧＫの状態は、森保ジャパンにとっても気がかりな“重要事項”。サブには経験豊富な３２歳のＧＫフレッケン（レバークーゼン）、２３歳のＧＫローフス（サンダーランド）が控えているが、日本戦のゴールマウスには誰が立つことになるのか。指揮官は「今夜にも、ＧＫチームとミーティングを行う予定だ」と不敵に笑った。