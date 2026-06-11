【カンザスシティー（米ミズーリ州）１０日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯第１戦で森保ジャパンと対戦するオランダ代表が１０日、ベースキャンプ地初日のトレーニングを行った。

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オランダ代表の守護神・ＧＫファンブルッヘン（ブライトン）が初日のトレーニングを欠席した。８日にニューヨークで行われたウズベキスタンとの親善試合で、着時時に腰を痛め、交代を余儀なくされていた。

クーマン監督は「様子を見るしかないね。１日１日、彼の様子を見ていく」と欧州予選８試合中６試合に先発出場した守護神の回復を見守る意向を示しつつ「日本戦？出場できると考えているよ」との見解を示した。

この時期は、各国間で情報戦が繰り広げられる時期でもある。ＭＦ三笘薫の同僚で、攻撃の起点にもなる足元巧みなＧＫの状態は、森保ジャパンにとっても気がかりな“重要事項”。サブには経験豊富な３２歳のＧＫフレッケン（レバークーゼン）、２３歳のＧＫローフス（サンダーランド）が控えているが、日本戦のゴールマウスには誰が立つことになるのか。指揮官は「今夜にも、ＧＫチームとミーティングを行う予定だ」と不敵に笑った。