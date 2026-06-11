【写真】廊下の向こうでそっと「ご夫婦の会話」…結婚の儀の合間に見えた“やさしい空気感”

皇室の私的行事「御内宴」

天皇陛下と皇后雅子さま（当時の皇太子ご夫妻）のご成婚を受け、平成5（1993）年6月の日本はお祝いムード一色だった。なかでも「結婚の儀」などが行われた9日は、臨時の祝日とあってテレビ中継に見入った人も多かったことだろう。

同年4月から6月まで、ご成婚に関して行われた儀式は10以上。そのうち「結婚の儀」を含む3件は国事行為、残りは皇室の私的行為だった。一般での結婚披露宴に相当する「御祝宴（御内宴）」は後者である。「結婚の儀」を終えて「饗宴の儀」を控えた6月11日、夜の宮殿には御内宴の招待に応じた79名の皇族、元皇族、元王族、親族の姿があった。

1993年6月11日夜、御内宴の際に撮影された一枚（宮内庁提供）

当時の「週刊新潮」が伝えたその詳細は、わが子の結婚を心から喜ぶ両親、交流を深める親戚一同といった世間一般のなごやかな披露宴とさほど変わらない。ある皇室ジャーナリストによれば、その背景には上皇后ご夫妻のご結婚時、昭和の御内宴が“冷ややかな”もので終わるという苦い記憶があったようだ。

当時とは異なり、小和田家に対する配慮が随所に見受けられたという平成の御内宴。出席者の顔触れや式次第、供された料理、和やかな雰囲気といった一部始終を、出席者の貴重な証言と共に振り返る。

（全2回の第1回：以下、「週刊新潮」1993年6月24日号掲載記事を再編集しました。文中の年齢、肩書き等は掲載当時のものです）

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皇族や宮内庁職員には「重要行事」

「正直に言って、私どもは非常に緊張してしまって、その夜、何があったのか、よく覚えていないくらいなんですよ。ただ、宮家や元皇族の方々が、こちらの緊張を解きほぐそうと気を使ってくれたのが印象的で、大変気持ちのいい宴だったのは確かです」

と語るのは、小和田家の親族の1人である。

おいおい詳述するが、この「御内宴」は、「結婚の儀」や「饗宴の儀」が国事行為として行われるのに対し、天皇家の私的な披露宴として、饗宴の儀に先だって開かれるものだ。新聞では、宮内庁広報の発表通りに「御祝宴」の名で、それが開かれたことをごく小さく報じたに止まったが、実は皇族や宮内庁職員は「御内宴」ないしは「内内の宴」と呼び、より重要な行事と見る人もいる。

なにしろ、そこに集まるのは皇族や元皇族が中心で、もし彼らが小和田家側を温かく迎えてくれなければ、雅子妃の将来の幸せもおぼつかない。その昔、昭和34（1959）年に正田美智子さんを迎えたときの御内宴が、正田家に対し冷ややかだったのは有名だ。小和田家側の出席者が緊張を強いられたのも、無理からぬところなのである。

席次や話題の選択にも配慮が

小和田家の親族の話を続けると、

「私どもを緊張させまいとするご配慮は、色々な場面で感じました。まず最初に、天皇陛下（編集部注：現在の上皇陛下）に拝謁したとき、ただご挨拶を申し上げるだけかと思っていたら、テレビで見る園遊会の時のように、陛下がにこにこと話しかけられ、私どもの仕事のことなどを話題にされたのです。

そして、会食のための円卓に着席したときも、私どもの隣に宮さまや元皇族が着かれるように席次が決められていて、それも同じご配慮だと感じました。そして、さらに嬉しかったのは、皇族の方達が私どもの職業をよくご存じで、食後の歓談の折にも、こちらが答えられる話題を選んで話しかけてくれたのです」

この小和田家側の出席者は、その日に経験した細かい点については「緊張のあまり覚えていない」というわけだが、他の出席者から歓迎されたことだけは十二分に味わうことができたのだ。

その夜の、そんな雰囲気から判断して、「雅子妃はどうやら、うるさ型の皇族や元皇族からも認知されたらしい」と、たいていの皇室ウォッチャーはいうのである。

「両陛下と両殿下は、それはもうご機嫌で」

出席者した皇族・元皇族の顔ぶれをご紹介する前に、御内宴がどのように催されたかに触れておこう。

新聞では、6月11日の午後7時から、宮殿内の「連翠の間」で催されたとあっさり報じていたが、実は、それに先立つ午後6時頃には、すでに「皇族」「元皇族」「元王族」「御親族」と呼ばれる62名の出席者は「石橋（しゃっきょう）の間」に、小和田家側の出席者17名は「千鳥・千草の間」にそれぞれ集合していたのだ。

一方、天皇皇后両陛下と皇太子・雅子妃の両殿下も、石橋の間とは中庭をはさんで反対側にある正殿「竹の間」に待機されていた。そして、まず、石橋の間に集まった人達のうちから「身分の高い順番に」回廊を伝って竹の間へ出向き、お祝いの言葉を述べる儀式から始まったのだという。

「午後6時から代わりばんこにお祝いの言葉を申し上げに行きました。私どもから“おめでとうございます”と申し上げると、両陛下と両殿下は、それはもうご機嫌で“ありがとう”と笑顔で答えられました。両陛下も両殿下も、その間ずっと（1時間近く）立ち通しでお祝いの言葉を受けられたのですから、さぞかしお疲れのはずと思いましたが……」（ある出席者）

小和田家と一緒に食前酒を

次に、千鳥・千草の間にいた小和田家の人々が、そろって竹の間へ行き、一列に並んでから1人ずつお祝いを述べた。その時には、天皇陛下は「ありがとう」と言われただけでなく、1人1人に近況を尋ねるなどして、なごやかな空気を作り、前述のように小和田家側の人々をいたく感動させたのだ。

ひと通り、お祝い言上（ごんじょう）が終了すると、両陛下は宴会が行われる連翠の間へ向かう予定だったのだが、突然、短時間だが千鳥・千草の間へ顔を出し、小和田家の人達と一緒に食前酒を飲みながら、あれこれ話しかけられては、世上言われる以上の小和田家への好意を見せている。

連翠の間で会食が始まったのは午後7時5分すぎだった。

その際の席割は、メインテーブルに着席したのが、天皇皇后両陛下と、小和田家を代表して小和田恒・優美子夫妻、元華族の池田隆政・厚子（昭和天皇第4皇女）夫妻、そして元皇族の序列で「1位」とされる竹田光子さん、同じく「2位」の北白川祥子さん、御親族のなかの「1位」とされる東伏見慈洽（じごう）氏（皇太后陛下の弟）の9人である。

サブメインテーブルについたのは、皇太子・雅子妃両殿下と、雅子妃の母方の祖父母に当たる江頭豊（元チッソ会長）・寿々子夫妻、美智子さまの兄である正田巖（日銀監事）淑夫妻、元皇族の東久邇佳子さんと、伏見博明・和子夫妻……という顔ぶれだった。

テーブルはすべて円卓で、合計では13卓。皇族、元皇族、元王族、御親族に分類される人達が、新参の小和田家の人達と、それぞれ入り交じって座ったという。

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「陛下は今までに拝見したことがないほど楽しそうなご様子で」――。第2回【「雅子妃には興味がおありだったようです」…天皇皇后両陛下ご成婚時の“私的な披露宴”、積極的に参加した皇族・元皇族と欠席者の顔ぶれ】では、本番の晩餐会で供された献立や、残る出席者の顔ぶれ、昭和の御内宴との違いなどを伝える。

デイリー新潮編集部