日本ラグビー協会は10日、13日から行われる宮崎合宿に参加する日本代表35人を発表しました。

日本代表の常連選手では現在92キャップをマークしているリーチ マイケル選手やワーナー・ディアンズ選手、齋藤直人選手らを選出。

稲垣啓太選手、藤原忍選手、李 承信選手、矢崎由高選手らはコンディションやケガの都合で今回の選考は対象外となりました。

日本代表は今後6月27日にJAPAN XVとしてマオリ・オールブラックスと対戦。7月4日からはネーションズチャンピオンシップ2026がスタートし、イタリア代表、アイルランド代表、フランス代表ら世界の強豪と戦います。

【日本代表宮崎合宿参加メンバー】

＜FW:19名＞

大塚壮二郎（関西学院大学）

岡部崇人（横浜キヤノンイーグルス）

紙森陽太（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）

江良颯（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）

佐藤健次（埼玉パナソニックワイルドナイツ）

原田衛（モアナ・パシフィカ）

イジー・ソード（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）

竹内柊平（東京サントリーサンゴリアス）

為房慶次朗（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）

ジャック・コーネルセン（埼玉パナソニックワイルドナイツ）

マイケル・ストーバーグ（東芝ブレイブルーパス東京）

ワーナー・ディアンズ（東芝ブレイブルーパス東京/ハリケーンズ）

ハリー・ホッキングス（東京サントリーサンゴリアス）

ベン・ガンター（埼玉パナソニックワイルドナイツ）

ティエナン・コストリー（コベルコ神戸スティーラーズ）

下川甲嗣（東京サントリーサンゴリアス）

ワイサケ・ララトゥブア（コベルコ神戸スティーラーズ）

エセイ・ハアンガナ（埼玉パナソニックワイルドナイツ）

リーチ・マイケル（東芝ブレイブルーパス東京）

＜BK:16名＞上村樹輝（コベルコ神戸スティーラーズ）齋藤直人（スタッド・トゥールーザン※5月30日に同クラブより退団発表）北條拓郎（三重ホンダヒート）渡邊晴斗（近畿大学）伊藤龍之介（明治大学）小村真也（トヨタヴェルブリッツ）サミソニ・トゥア（浦安D-Rocks）中野将伍（東京サントリーサンゴリアス）廣瀬雄也（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）ディラン・ライリー（埼玉パナソニックワイルドナイツ）石田吉平（横浜キヤノンイーグルス）植田和磨（コベルコ神戸スティーラーズ）木田晴斗（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）イノケ・ブルア（コベルコ神戸スティーラーズ）上ノ坊駿介（コベルコ神戸スティーラーズ）松永拓朗（東芝ブレイブルーパス東京）