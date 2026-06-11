天皇皇后両陛下は、今月13日からオランダ・ベルギー両国を訪問される。御代替わり後の親善訪問は4回目、両陛下で一度に複数国を訪ねられるのは実に24年ぶりのことである。が、肝心の旅程にはイレギュラーな箇所が散見され、それは取りも直さず雅子皇后のご体調が関係しているというのだ。

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【実際の写真】「雅子さま」が膝を曲げて、地面に手をついて… 驚きのワンシーン

さる5月31日、天皇陛下は長女の愛子さまを伴い、神宮球場で東京六大学野球春季リーグの「早慶戦」を観戦された。

「東京六大学野球連盟は昨年、結成100周年を迎えており、陛下にご観戦の願い出がありました。天覧試合となるのは1994年以来で、陛下ご自身は浩宮時代の68年に観戦されています」（宮内庁担当記者）

当日は14時過ぎ、4回表が終わったところでお二方がお出ましに。

雅子皇后

「その瞬間、3万人近くの観衆からどよめきと拍手が沸き起こりました。愛子さまは観戦中、『ファインプレーが出ると流れが変わりますね』などと述べられ、陛下も試合後、両校のエール交換をご覧になって『いい光景ですね』と仰っていました」（同）

ご体調の調整中

ご観戦は当初、陛下お一人の予定だったところ、

「当日になって愛子さまもご一緒されると発表がありました。ただ、ご一家は皆さま野球好きなので、あるいは皇后さまもご一緒に観戦なさるのでは、とわれわれはみていたのです」（前出の記者）

当日、貴賓席で試合の説明役を担った連盟の内藤雅之事務局長に聞くと、

「観戦中の陛下は終始にこやかでいらっしゃいました。皇后さまからの『（球場に）来たかったのですが来られませんでした。皆さんによろしくお伝えください』というご伝言も、陛下から頂いています」

というのだ。先の記者によれば、

「5月26日に国賓として来日したフィリピン大統領夫妻の歓迎行事やご会見、宮中晩餐会が翌27日に行われました。皇后さまも一日中、精力的に動かれたことでお疲れがたまっているといいます。また13日からの海外ご訪問に備え、ご体調の調整を続けられているとも聞いています」

そもそも今回のご訪問は、

「皇室と両国の王室とは、長らく親密な関係にあります。それもあって御代替わり後、両国の国王から、両陛下をご招待したいとのオファーが再三にわたってありました。ベルギーとは、今年が外交関係樹立160周年の節目にあたります。またオランダは昨年、日本との交流425周年を迎えており、合わせて訪問なさる運びとなったのです」（同）

「ご静養旅行のよう」と不安視する声も

5月12日には、両国ご訪問が正式に閣議決定。日程は今月13日から26日まで2週間。まずオランダに向かわれ、8日間滞在されたのち、政府専用機で隣国ベルギーへ。当地で5日間を過ごされ、現地時間の25日午後には帰途に就かれる予定である。

「両国ではいずれも歓迎式典行事、国王夫妻主催の晩餐会や、首相とのご引見に臨まれます」（前出の記者）

ところが、

「オランダでは13日午後に首都アムステルダムの空港に到着されてから16日までの間、そしてベルギーでは20日に首都ブリュッセルに到着後、22日までの間、それぞれ公的なご予定が入っていない状況なのです」

とは、さる宮内庁関係者である。

「国賓として臨まれる公式行事は特定の日に集中しており、それ以外のスケジュールではご視察や会食が入っているものの、一部は陛下のみのお出ましになる見通しです。庁内では『ご静養旅行のようだ』などと不安視する声も上がっていますが、こうした余裕のある日程となったのは、ご体調が今も快復途上にある皇后さまに配慮したためです」（同）

数分の遅れが……

かつて2006年には、適応障害での療養が長期化していた雅子妃（当時）のご静養のため、オランダのベアトリクス女王（同）が手を差し伸べ、ご一家を招待したこともある。

「オランダ王室は皇后さまのご体調を十分に理解しており、またベルギーのマチルド王妃と皇后さまは“親友”のような間柄。だからこそ、こうした異例の日程が実現したわけです」（前出の関係者）

それでも、この関係者が続けるには、

「皇后さまのご体調は現在も“波”があって先が見通せず、ご公務の際などには側近らが“不測の事態”に備える状況が続いています。端的な例として、行事の際など、しばしば定刻通りにご移動できない場面が見受けられます」

とのことで、

「最近でも4月17日の園遊会の際には、会場へのご到着が6〜7分遅れています。また日本赤十字社名誉総裁というお立場で臨まれた5月12日の『全国赤十字大会』でも、やはり数分、遅刻なさっていました」（同）

ご体調もさることながら、これらの原因としては、

「お出ましの際、御所のお部屋から出てこられないことがあるのですが、皇后さまのコンディションについては、かねて陛下が『私が見ます』と仰っている。身の回りのお世話をする女官らも、ご出発を促すことができないのです」（同）

宮内庁OBで皇室解説者の山下晋司氏が言う。

「宮内庁にとっては皇后陛下にお出ましいただくことが最優先ですから、ご体調が万全ではない皇后陛下のご負担にならないように、時間を守るというプレッシャーをかけないようにしていると思われます。ただ、国賓としての公式行事には時間通りのお出ましが求められます。宮内庁はそのための方策として、緩やかな日程を組んだのでしょう」

「心の内を拝察することさえはばかられる」

2年前の英国、そして昨年のモンゴルご訪問と同じく、今回の訪欧にも主治医の大野裕医師が随行することになっている。ちなみに首席随員を務めるのは、石破茂前首相である。本人に尋ねると、

「両陛下の外国ご訪問では原則として首相経験者、例外的に外務大臣経験者が首席随員を務めるということで、今回は私になりました」

としながら、雅子皇后のご体調については、

「大丈夫だから訪問なさるわけでしょ。強いお気持ちもあり、耐えられるとお考えだからでしょう。そのお心の内を拝察することさえはばかられるのに……。14日間の長きにわたってご一緒できるのだから、誠心誠意お供するしかありません」

そう意気込む。皇室制度に詳しい静岡福祉大学の小田部雄次名誉教授が言う。

「オランダとベルギーの王室は、長い療養の時期があった皇后さまにしっかりと寄り添ってきました。そうした方々とあらためて語り合われることが、今後の皇后さまのご活動の糧にもなっていくのではないでしょうか」

果たして首尾は……。

「週刊新潮」2026年6月11日号 掲載