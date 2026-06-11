「函館ＳＳ・Ｇ３」（１３日、函館）

昨夏に北海道シリーズで１勝クラスから３連勝を飾り、勢いに乗って挑んだキーンランドＣでも、勝ち馬パンジャタワーから０秒２差の３着に食い込んだカルプスペルシュ。今年も得意の北海道に帰ってきた。最終追い切りは初コンビを組む丹内を背に函館芝で併せ馬。サタデーサンライズ（４歳２勝クラス）を２馬身ほど先に行かせて直線は外から楽に並び掛け、ゴールでは首差先着を決めた。タイムは４Ｆ５３秒２−３８秒８−１２秒０。

「動きは良かったです。直線では多少右に行くけど、ゴールしてからも余力は十分でした」と初コンタクトを終えた鞍上は素質を感じ取った様子だ。近２走はチークピーシーズを装着していたが、この日はブリンカーを着用。「比較はできないけれど、乗り難しさがほとんどない。乗りやすかった」と丹内は好感触。実戦でも着用する可能性は十分だ。松原助手は「栗東では毎日のように角馬場、坂路、ＣＷと乗って体力をつけてきた。これで集中力が出てくれば。洋芝は合っていますからね」と力を込める。今度こそタイトルを奪取する。