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旅番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に、2児の母である高身長モデルが初登場！ 旅を楽しむ彼女を、多くの視聴者が「美人」「かわいい」と称賛した。

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『朝だ！生です旅サラダ』に初出演したのは、モデルの高橋ユウ。

プライベートでは3歳と6歳の息子を育てるママ。「家族みんなで過ごせる愛知県を知りたい」ということで、下見を兼ねて名古屋市、稲沢市、犬山市を訪れた。

名古屋といえば、喫茶店やカフェのモーニング⽂化が盛ん。カフェ巡りが大好きな高橋が訪れたのは、一家が経営するkissa hitonoto. （キッサ ヒトノト）だ。

このカフェには6歳の“看板息子”がおり、愛嬌たっぷりで接客上手。笑顔でメニューを持ってきてくれた看板息子に、高橋は「かわいい～！」とメロメロに。1歳の娘にも、「かわいいねんけど！ ホンマなんでこんなに笑顔なん？ すごい。カメラとかあってもビックリしぃひんねんな！」と驚き、のちに「うちの子たちも仲良く楽しめそうな素晴らしいカフェ」と魅力を語った。

kissa hitonoto.の看板メニューは、トーストをアレンジした“ごパン”。種類は、スイーツ系から食事系まで20種類以上もある。その中から高橋は、モーニング⽂化を代表する小倉トースト風のごパンを、シナモンがけでチョイス。たっぷりの餡子と生クリームが分厚いトーストでサンドされ、そのうえにシナモンパウダーがかけられており、高橋は「かわいい～！ 胸キュン！」「おいし～！ トキメキが止まらない！」と幸せそうに食リポした。

出演者たちだけでなく、多くの視聴者も高橋にトキメキを感じた様子。X上は、「高橋ユウ、なんか若返った？ いつもかわいいな～」「高橋ユウさん、美人ですな。食リポ上手いですね」「高橋ユウさんの旅、小さい子ども連れ旅行で家族みんな楽しめるところばかりで良いね」「高橋ユウさん関西弁がかわいい～」といった声で盛り上がった。

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