スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「旬の魚、食べるなら？」さてみなさんの回答は…？

出典：E・レシピ



■今回の質問:「旬の魚、食べるなら？」

・「旬の魚、食べるなら？」の結果は…


・1位 カツオ 53%
・2位 アジ 30%
・3位 タチウオ 9%
・4位 イサキ 6%
　
※小数点以下四捨五入

27,816票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

アジフライの簡単定番レシピ 中はふっくら衣サクサク by山下 和美さん


【材料】（2人分）

アジ(開き:骨なし) 4尾分
  塩コショウ 少々
<衣>
  小麦粉 大さじ 3
  溶き卵 1/2個分
  コーンフレーク(無糖) 1カップ
キャベツ(せん切り) 4~5枚分
トマト(くし切り) 1個分
パセリ(飾り) 適量
レモン(くし切り) 2個
トンカツ 適量
揚げ油 適量

【下準備】

1、アジに塩コショウし、10分程置く。キッチンペーパーなどで水気を拭き取る。コーンフレークは抗菌袋に入れ、めん棒でたたいて粉々にする。揚げ油を170℃に予熱し始める。



【作り方】

1、アジに＜衣＞の小麦粉を薄くつけ、溶き卵、コーンフレークを順番につける。



2、170℃の揚げ油で(1)をサクッと色よく揚げ、油をきる。器にキャベツ、トマトと一緒に盛り合わせ、パセリ、レモン、トンカツソースを添える。



(E・レシピ編集部)