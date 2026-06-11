・「旬の魚、食べるなら？」の結果は…

・1位 カツオ 53%

・2位 アジ 30%

・3位 タチウオ 9%

・4位 イサキ 6%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「旬の魚、食べるなら？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「旬の魚、食べるなら？」