松本若菜が主演を務める7月期のTBS火曜ドラマ『君の好きは無敵』の追加キャストとして、本郷奏多、髙嶋政伸、白石加代子の出演が発表された。

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本作は、世界に広がり続ける日本の“かわいい文化”を生み出すキャラクタービジネス業界を舞台に、“かわいい”が生まれる過程やそれに関わる人々の姿、キャラクターに込められた想いを描く新しい完全オリジナルストーリーのお仕事ドラマ。ハローキティやマイメロディなど世界中で愛されるキャラクターを生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を行う。 共演には、火曜ドラマへのレギュラー出演が初となるM!LKの佐野勇斗を迎え、脚本は『西園寺さんは家事をしない』（TBS系）の宮本武史が手がける。

松本演じる「かわいい」も「好き」もよくわからない元コンサル・草壁杏奈と、佐野演じる偏屈変人訳ありキャラクターデザイナー・瀬尾深月というちぐはぐな男女が、たった2人で世界的大人気キャラクター誕生を目指す姿を描く。

本郷が演じるのは、杏奈と瀬尾の前に立ちはだかる、キャラクター会社・MERRYの代表取締役社長・大三島匠。大三島は、5年前に経営不振に苦しんでいたMERRYの抜本的改革を託され、外部から招かれた剛腕の新社長で、穏やかで礼儀正しいが、その裏に冷徹な顔を隠し持った人物。大胆な改革によってMERRYをV字回復へ導く一方、そのやり方はMERRYが長きにわたって守り続けてきた理念をも覆しかねないものとなっている。

髙嶋が演じるのは、杏奈がよく立ち寄る洋食店「キッチン迫田」の店主・迫田勉。迫田はコンサル時代の杏奈のクライアントで、地域に根ざして数店舗を展開するローカルチェーンだったが、経営が苦しくなり、杏奈にコンサルを依頼。杏奈の提案によって店の業績は回復し大きな成功をおさめるも、あることがきっかけで杏奈はコンサルの難しさや自身のこれまでと向き合うことになる。髙嶋が火曜ドラマに出演するのは本作が初となる。

白石が演じるのは、MERRYのデザインチームを長く牽引するキャラクターデザイナー・門戸鞠子。門戸は、MERRYの存在を世に広めたスターキャラクターを生み出した人物で、社内でも存在感を放つ“生けるレジェンド”。デザイナーたちをまとめる立場として要職に就き、組織を支えているが、大三島の独断の改革を傍観している節もあり、真意が読めない人物だ。

コメント本郷奏多（大三島匠役）

杏奈と瀬尾の前に立ちはだかるキャラクター会社・MERRYの代表取締役社長、大三島匠役を演じさせていただくことになりました。僕自身、小さい頃から色々な可愛いキャラクターが好きで、グッズやぬいぐるみ等たくさん触れあって育ってきたので、今回の撮影現場に可愛いものが溢れていてとてもハッピーです。しかし大三島はビジネスライクな人物なので、現場の“可愛い”に油断せず、存在感のある敵キャラとして演じていけたらと思います。楽しみにしていてください！

髙嶋政伸（迫田勉役）

非常に独特な台本なのですが、人としての大切な事がいっぱい書かれた素敵な作品で、読み進める内に、思わず笑顔になりました。一方で、主人公を陥れようとする蛇の様なワルもしっかり描かれており、ハラハラドキドキ。この作品は、「蛇（じゃ）の道」と「ヒトの道」の戦いを笑いと涙で優しく包む、素晴らしい作品です。皆さん、ご期待下さい！ 髙嶋政伸も頑張ってますよ！

白石加代子（門戸鞠子役）

自分だけの「好き」という小さな灯りがその胸にあるというのは、とても素敵なことです。私が演じる門戸鞠子は、その灯りを何十年も守り続けてきた女性です。威厳がありながらも愛らしく、ときに少女のような輝きを見せる彼女に、不思議な親しみを覚えました。好きなものを信じる勇気が、誰かの未来を照らしていく。火曜日の夜、そんな温かな物語をお届けできればと思います。（文＝リアルサウンド編集部）