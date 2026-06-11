「うちの子はメンタルが弱い」と親がプレッシャーに感じている気持ちは、マイナスでしかありません。親の不安や焦りは、お子さんに矛先が向かってしまうからです。

今回は、私が1万人を超える生徒を指導した経験を踏まえ、厳選した「お子さんのメンタルが強くなり、勝負強くなる」工夫をご紹介します。（国語専門塾の中学受験PREX代表、教育コンサルタント・学習アドバイザー 渋田隆之）

「メンタルが強い子」にある

決定的な特徴とは？

メンタルが強いというのは、「入試本番に力を発揮できる」だけではなく、長期間に及ぶ中学受験という挑戦の中で「普段から自分の心をコントロールする力がある」というふうに考えた方が良いといます。

塾の授業を集中して聞き、家庭学習を短時間で終わらせられるように心がけていなければ、成績は上がりません。いくら本番に強くても、実力がない子どもが入試で合格を手にすることは不可能だからです。

しかし、現実は毎日繰り返される日々の学習を「コンスタントにこなしていくことだけ」でも大変難しいことです。

では、メンタルが強い子どもの特徴は何でしょうか？

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